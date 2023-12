ZAVRŠIO U BOLNICI POSLE PRIJINOG KONCERTA! Pejović htio da ispoštuje kumu, pa ga stiglo "Htjeli su da me ostave"

Aco Pejović je na prvom koncertu Aleksandre Prijović nastupao bolestan, a sada je otkrio šta se dešavalo posle.

Izvor: Twitter/screenshot/@nina_krunic

Aco Pejović bio je gost na prvom koncertu Aleksandre Prijović u Zagrebu, a sad je otkrio šta se događalo tog dana. Pojavljivanje kumova na bini proteklo je jako emotivno, a Aleksandra je otkrila da je pjevač iako bolestan, došao da joj se pridruži.

"Iako si bolestan došao si da me ispoštuješ. To ti nikada neću zaboraviti. Hvala ti", rekla je pjevačica, a Aco je na to odgovorio: "Hvala tebi što postojiš." Međutim, pjevaču je sve nakon nastupa "došlo na naplatu".

"Moram da vam priznam da sam prije četiri, pet dana bio mnogo loše. To se osjetilo kod moje kume na koncertu u Zagrebu. Bio sam u Americi sedam dana, pjevalo se dan za danom, što je, onako, malo bezveze bilo dogovoreno. Ne krivim menadžera, ali je, prosto tako ispalo. Onda sam posle toga svuda išao, kod kume mi je baš teško bilo da se popnem na scenu. Jedva sam izdržao te tri pjesme kao gost, posle sam završio u bolnici", izjavio je Pejović.

"Bio sam na infuzijama, htjeli su da me ostave. Stigao me je umor bio, naprosto. Sjutradan sam imao koncert u Rijeci, posle četvrte pjesme sam htjeo da prekinem. Morao sam posle koncerta dobro da se odmorim", kazao je Aco.