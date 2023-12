BUBREG BI LAKŠE PODNEO, NEGO DA SKINE PARE S GOMILE! Milić tvrdi da mu je Aco ponudio pomoć zbog reklame, sad ga KULIRA!

Milić Vukašinović ispričao je kako mu se Aco Pejović nikada nije javio, nakon što mu je ponudio pomoć dok se borio za život.

Roker Milić Vukašinović, koji je ove godine imao hitnu operaciju noge u Urgentnom centru, gde mu je pretila čak i amputacija noge, nedavno je opet završio na klinici i to na Opštoj intenzivnoj negi zbog problema sa disanjem. Milić je tada saopštio i da je trebalo da mu ugrade stent, jer mu je usled komplikacija i teškom zdravstvenog stanja, oslabilo srce, ali je onda pušten na kućno lečenje, bez operacije.

On se tada oglasio na društvenim mrežama i otkrio da mu se tokom borbe za zdravlje obratio folker Aco Pejović i ponudio svu neophodnu pomoć, ali je sada otkrio da nije sve tako sjajno, kao i da mu se pevač nikada nije javio.

"On je pozvao moju suprugu i rekao da je tu da pomogne šta god treba. Ja sam napisao na društvoj mreži šta se dogodilo, pohvalio sam njegov gest. Međutim, sve sa mojom bolešću je trajalo tri meseca i velike pare su otišle, ja sam mu samo spomenuo da smo ostali bez dinara, i ako može da nam pomogne. Rekao mi je samo 'jao, daj mi dan sva, ja te zovem', i posle se više nije javio, ne odgovara na poruke i mislim da je to bruka i sramota", rekao je on i dodao:

"Ja nisam spomenuo ni cifru, ništa. Samo sam pitao da li može da pomogne finansijski jer smo ostali bez dinara. Tri meseca je to trajalo, pijem po 10 leka na dan, 100 evra dajemo svake nedelje i tako".

Kako je otkrio dalje, Milić ne razume zbog čega je Aco ponudio pomoć, ako ne želi da pomogne - "Tako se poneo na kraju sad, ne znam za šta mu je ta reklama, još sam ga ja nahvalio. Prijalo mu je kad sam ga ja nahvalio, kao što mu sada neće prijati ovo, jer će svi videti kakav je kao čovek. Zamalo sam ostao invalid, i zamalo sam umro. Kad se osećao dobro i kad mu je to trebalo on se ponudio, a kada sam ja spomenuo da li može finansijski da pomogne, on se ućutao, i to ne može da mu prija. On je očigledno zaboravio kako je to kad ostaneš bez dinara, i kako to izgleda, pa se zbog toga i ne javlja".

Milić je potom dodao da je Pejoviću poslao dve pesme jer nije želeo da mu pomogne "na suvo", ali ih on nije ni preslušao: "Ja sam njemu na viberu poslao dva hita kao kuća. Poslao sam poruku da vidim da li ih je preslušao, a on mi je rekao da nije jer nema vremena. Preslušao ih je sigurno. Nisam želeo da mi pomogne na prazno, zbog toga sam poslao te dve pesme, mogao je da uzme bar jednu, jer su veliki hitnovi, ali on ih kao nije ni presušao", istakao je on.

Milić se ranije oglasio na društvenoj mreži X i poručio - "Evo kako to izgleda kad se veliki Aco Pejović ponudi da pomogne 'šta god treba', pa kad sam mu spomenuo finansijsku pomoć, niti se više javlja, niti odgovara na poruke, kao da sam mu tražio bubreg da mi da, a i bubreg bi lakše podneo, nego da skida pare s gomile".