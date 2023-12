BILA SAM UVERENA DA IDEM NA PREGLED, A MORALA SAM NA HITAN CARSKI REZ! Pevačica podelila traumatično iskustvo porođaja

Hrvatska pevačica Lana Jurčević imala je tešku trudnoću tokom koje je dug period bila i u bolnici.

Izvor: Instagram/lalana/printscreen

Pevačica Lana Jurčević podelila je sa svetom svoje traumatično iskustvo iz bolnice na putu do majčinstva. Ova priča je imala srećan kraj, pa je pevačica na svet donela zdravu i pravu bebu. Lana je opisala kroz kakve komplikacije je prošla poslednjih nedelja trudnoće.

"Iako je ovo malo biće koje sam nosila trideset šest nedelja ispod svog srca, trebalo stići kao najslađi poklon oko Božića, stiglo nam je čakceo mesec ranije. I kao što nam je bilo iznenađenje da smo stvorili jedan novi život, tako je Bog odlučio da i dolazak na ovaj svet bude jednako takvo iznenađenje", napisala je Lana na svom blogu, pa dodala:

"Izašla sam iz bolnice mirna, srećna i rasterećena znajući da imamo još vremena da sredimo i sobicu i sve što treba za bebin dolazak. Međutim, to isto veče su stvari ponovno krenule nizbrdo. Javila sam se svom doktoru Kisiću koji mi je rekao da odmah dođem u bolnicu. Uverena da idem samo na pregled, nisam ništa ponela sa sobom. Morala sam na hitan carski rez jer je izgledalo kao početak abrupcije posteljice (kad se posteljica počne odvajati od maternice) što je životno opasna situacija i za mamu i bebu", opisala je.

Izvor: Instagram/lalana/printscreen

"Tako nam je već nakon dva sata od mog dolaska u bolnicu, stigla ONA: naš mali borac i žilavica koja nije dala nikome i ničemu da joj stane na put. Nisam se ni snašla, nisam se stigla ni pripremiti, ni fizički ni psihički, da ću to veče, samo nekoliko minuta pre ponoći, 24.11. upoznati to malo klupko ljubavi teško 2700 grama. Ne znam je li to bio moj obrambeni mehanizam ili adrenalin ili nešto treće, ali sam imala osmeh na licu celo vreme iako sam znala da ponovno stvari nisu kako treba, i pokušala tu silnu brigu pretvoriti u neko veselje i uzbuđenje. Taj tren kad sam je u sali čula da plače mi je bio nestvaran", dodala je.

"Mogla bi napisati još što blogova o svemu što se izdogađalo ove godine i kroz ovo moje ‘putovanje’, ali sad smo kod kuće napokon, kitimo jelku s kilometarskim podočnjacima, učimo se nekom novom životu, nekom ludom i nenormalnom tempu, ali vredi svega! Mame, tate, držite se, nije lako, ali nema lepše i veće nagrade kad tu malu veknu primiš u ruke i pomirišeš najlepši miris na svetu", zaključila je hrvatska pevačica.