U MOJE VRIJEME BI TAKAV PAPAK ZAGLAVIO TRI MJESECA! Pjevač u šoku zbog današnjih muškaraca

Pjevač Haris Džinović otkrio da bi muškarcima trebalo da imponuje što su "džekovi"

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Pjevač Haris Džinović, koji je godinama u skladnom braku s kreatorkom Melinom Džinović s kojom ima dvoje djece, gostovao je u emisiji gdje je iznio stav o muškarcima koji žive "na račun svoje ljepše polovine".

"U moje vrijeme da je to bilo, kada bi djevojka platila nešto, taj muškarac bi zaglavio tri mjeseca murije. Od portira bi dobio 3 mjeseca. Mu**nja jedan da nije u stanju da plati piće, pa što živiš, budala, sjedi kući, kako izlaziš, kako te nije sramota. Moraš ženi platiti. Ženskom polu moraš da se, ne mogu reći podčiniš, malo je grub izraz, ali je slično nešto tome. Sada mi ne pada na pamet adekvatan izraz, pa da kažem, ali da si, evo ga, recimo, tu je u blizu, da si na usluzi, da si džentlmen, da si džek, to moraš da budeš. S druge strane, ako si džek, to treba da ti imponuje, kako si glup tako. Imaš šansu da budeš džek, a džek imponuje, malo hodaš, malo si macan... i druge djevojke koje to vide", rekao je Haris, pa se osvrnuo i na svoj ljubavni život, odnosno "patnje" u mladosti.

"Bilo je tu ljubavi. Sve su te ljubavi bile tragične. Svaka je ljubav bila tragična, svaka. Šta ja znam, ali one koje sam volio nisu mene htjele. Šta ću, a ja kefao za njima. Patio k'o konj, pa ti nemaš pojma kakve su moje patnje bile, ma muke Isusove, šta je tebi. Pored mene prolaze djevojke koje bi sa mnom ali ja to ništa ne vidim, ja imam ovako kao konj kad mu staviš one naočnice da ide pravo, da ne gleda lijevo-desno, tako sam ja upravio nekoga. Ali ko mene hoće, neće, šta ja znam, ali nikad ta ljubav nije bila dorečena".