BLOKIRALA GA ČIM JE PRIZNAO DA IMA NOVU DEVOJKU! Ćerka Harisa Džinovića besna na Vojaža: "Ogovara ga svuda i provocira"

Ćerka Harisa Džinovića navodno je besna na Vojaža nakon što je reper priznao da ima novu devojku.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić /Instagram/djinadzinovic

Mihajlo Veruović Vojaž nedavno je održao koncert s kolegom Igorem Panićem Nućijem, a u publici zajedno s njegovim roditeljima bila je zgodna brineta za koju se ispostavilo da je treperova nova devojka. U pitanju je influenserka Tamara Kujačić, koja živi u Norveškoj, a njeni snimci su preplavili društvene mreže.

Za ćerku Harisa Džinovića, Đinu pisalo se da je ranije bila s Vojažem, međutim oni su tada tvrdili da su samo prijatelji iako je do javnosti dospeo zajednički snimak iz kreveta. Kako se sada navodi Đina je blokirala na Instagramu Vojaža i to navodno zbog njegove nove devojke Tamare.

Kako se navodi Đina je teško podnera raskid od trepera s kojim je provela nekoliko meseci u vezi. Ona se posebno iznervirala zbog toga što je Vojaž javno priznao da je zaljubljen, što nikad nije bio slučaj tokom njihove veze.

"Đina se baš iznervirala kada je videla Vojažove slike s Tamarom na moru, kad se i saznalo za njihovu vezu. Tada su prestali da komuniciraju, iako su posle raskida ostali u pristojnim odnosima. Nakon što je on počeo i javno da govori o Tamari, ona ga je i blokirala na Instagramu. Sad je počela i da ga ogovora po gradu, ali i da ga provocira stihovima pesama koje govore o bivšim ljubavima. Tako se nedavno snimala kako provokativno igra uz pesmu Milice Pavlović 'Posesivna bivša', a na komentar jednog pratioca da joj je 'bivši gubitnik ako ju ju blokirao', ona je odgovorila: 'Oni se uvek vrate, a meni smešno, jer je istina', uz emotikon nasmejanog smajlija", završio je izvor za "Kurir".

I sam Vojaž je nedavno za medije govorio o svom odnosu s Đinom, te je ispričao zašto se više ne druže - "To su međuljudski odnosi. Ja Đinu mnogo volim kao drugaricu i sve, ali ne bih da ulazim u bilo kakvu ono... Moram i nju da čuvam. Ne bih da se mešam u nešto u čemu se neko ne bi osetio prijatno, a to radim iz ljubavi prema njoj", zagonetno je poručio Vojaž u podkastu "Poster", koji je kasnije na Instagramu slučajno ili namerno, objavio guzu svoje devojke u gaćama.

