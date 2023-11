ĐINA DŽINOVIĆ POKAZALA UNUTRAŠNJOST VILE OD 2 MILIONA EURA! Kamin, mermer i staklena ograda - sve pršti od LUKSUZA! FOTO

Haris Džinović se 2021. godine sa porodicom uselio u svoju vili na Senjaku koju je gradio od 2017. godine.

Izvor: Instagram/djinadzinovic

Pjevačeva ćerka, Đina Džinović, veoma je aktivna na Instagram profilu, a posljednjom objavom privukla je veliku pažnju.

Đina je sada pozirala u luksuznom dnevnom boravku porodične vile, koji je izrađen u mermeru, a u središtu se nalazi ogroman kamin. Enterijer je dodatno uljepšao kontrast crnog i bijelog mermera, kristalni lusteri, i staklena ograda na stepeništu.

U ovaj projekat pevač je uložio, kako se pisalo, oko 2 miliona eura, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili, kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je i pjevač pričao javno.

"Stalno mijenjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: 'Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši'. To su sasvim normalne promjene tokom gradnje, ne razumijem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih", ispričao je Haris jednom prilikom.