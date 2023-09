"ETO IM LJUBAV NJIHOVA NEKA SE LJUBAKAJU!" Haris Džinović na mukama zbog djece, evo kako ih savjetuje!

Djeca poznatog pevača Harisa Džinovića i dizajnereke Meline Džinović trenutno su u izazovnim godinama.

Deca Harisa Džinovića, kći Đina (19) i sin Kan (18), budući da su veoma mladi, prolaze kroz razdoblje puno izazova i za njih i za roditelje, a pjevač kaže da ga ništa ne slušaju. Kako je istakao za medije, u njihove ljubavne živote nije upućen, a Đina se s majkom Melinom savjetuje oko Instagrama.

"U ljubav im se ne petljam, ne zanima me, što god rekao to je moj aspekt, a ne njihov. Eto im ljubav njihova, pa neka se ljubakaju, neka rade šta hoće, mene neće poslušati", iskren je pjjevač, pa je rekao i šta misli o Đininim provokativnim fotografijama na društvenim mrežama. "Ona radi svoj posao, mene to ne zanima. Izabrala je taj Instagram i volio bih da u tome bude uspješna. Svaki čovjek, ona je mlada, dvadeseta godina, treba se nečim baviti, treba ga nešto zanimati, treba raditi nešto od sebe, je li to taj put ili neki drugi, treba se uvek nečim baviti u životu", istakao je Haris i dodao: "Ona ne pita ni mene ni Melinu kada ide negdje. Možda s Melinom više sarađuje na tom planu Instagrama, sa mnom ne. Pokaže mi nekad neku fotku, pita me je li dobro, sviđa li mi se, ja dam neki komentar, a uvaži li ga ona ili ne, to ne znam''.

Haris još dodaje i kako nema mnogo želja, ali sebi priželjkuje jedan beogradski koncert: "Trebao bi se dogoditi veliki koncert, ali koče me nove pjesme, htio sam prvo nešto snimiti. Ne znam kada će se to dogoditi, velika je kriza tekstova i melodije, sve su note odavno ispisane, sad to treba pretumbati da ne liči jedno na drugo. Tako je i u svjetskoj muzici, ne može se u trinaest tonova napraviti sto miliona pjesama, a napravljeno je milijardu pjesama', zaključio je.

