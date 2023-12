"KRAO JE ŠTA JE STIGAO, IMAO GLAVU U TORBI" Tragično odrastanje Mire Stupice i Bore Todorovića

Legendarna Mira Stupica, iza slavne karijere, krila je tešku životnu priču i nesreće koje su se od malena samo nizale.

Mira Stupica rođena je u Gnjilanu, ali njena porodica često se selila, pa su vrlo brzo otišli u Gornji Milanovac. Sa samo devet godina ostala je bez oca. Njena dva brata preminula su kao djeca, a porodica je tada morala ponovo da se odseli, ovog puta zbog posla njene majke, u Aranđelovac. Mira je odrasla uz mlađeg brata Boru Todorovića koji je kasnije, poput nje, postao velikan našeg glumišta.

Brat Bora je kao, iako mlad, hrabro preuzeo ulogu domaćina i glave kuće, a njihova porodica je u tom periodu jedva sklapala kraj sa krajem.

- Mamu su otpustili. Kuća je bila rastresena od bombardovanja, kroz rupe na regastovima ulazili su hladnoća i snijeg. Nema hrane, nema drva. Uveče kad liježemo, mi se oblačimo: kapute, šalove, čarape, pa čak i rukavice. A nas troje se u našoj muci čak i zasmijavamo. Bora traži da onako u mraku igramo slovo na slovo, i to samo o hrani. Naše žlijezde bi proradile i dugo nas je u noć mučila glad. Bori je bila jedanaesta, a meni sedamnaesta kad je on odlučio da bude glava porodice.

Sklepao je neku dasku sa točkićima i uputio se na Željezničku stanicu Beograd da bude nosač i da nas svojim radom hrani. Profesionalci su ga, bez ikakve sentimentalnosti, onako malog pretukli i odveli u kvart. Tamo ga je slučajno našao naš komšija Mile, tramvajdžija, i dovukao, onako umuzganog i išamaranog. Bora je uopšte postao inventivan. Krao je ugalj sa stanice, kao i gume iz nekog njemačkog magacina, pa pravio đonove i prodavao. Krao je gdje je i šta je stigao i ne jednom, imao glavu u torbi. Jednom ga Nemci uhvate s društvom u krađi konjskih sjedala iz magacina na Tašmajdanu, poređaju ih uza zid, repetiraju šmajsere i na komandu 'pali' dobro svakog čizmom opale po guzici - napisala je Mira u svojoj knjizi sećanja "Šaka soli".

Mira Stupica se prvi put udala kada je imala samo 19 godina. Bio je to brak sa glumcem i plejbojem Milivojem Mavidom Popovićem, koji je trajao četiri godine. U tom braku dobila je ćerku Minu, koja joj je podarila unuku Miu i praunuka Maksima. Ipak, njeno srce je zauvijek osvojio Bojan Stupica.

- On je bio jedini, najveći, najbolji, najdublji, najinteresantniji. Brak s Cvijetinom bio je moj beg… Znala sam da moram da radim mnogo i da nemam vremena za ljubav. Ali on je bio gospodin čovjek, jedno divno biće. On je volio Bojana, bili su prijatelji. Njegova žena je mene voljela. Kada je ona umrla, mi smo bili prijatelji koji su se sastavili u istoj boli. Oboje smo bili u istom psihološkom stanju zbog gubitka voljenog bića - ispričala je Mira.

Njihov brak počeo je da se gasi Bojanovim odlaskom na liječenje od alkohola. Preminuo je 1970. u 60. godini, a Mira ga je uvijek pominjala kao najveću ljubav i osobu koja je zaslužna za njenu impozantnu karijeru.

Tri godine nakon smrti drugog supruga, Bojana Stupice, Mira stupa u brak sa Cvijetinom Mijatovićem, koji kasnije postaje predsjednik predsjedništva SFRJ. Pošto je Mirin mlađi brat, Bora Todorović, kao mališan maštao da se Mira uda za kralja, ona mu je šaljivo odgovorila:

- U socijalizmu, nažalost, nema kralja, ali ja sam se udala za predsjednika države. Razumi, uradila sam najviše što sam mogla, u datim okolnostima.

Iako je ovaj brak tada već uveliko afirmisanoj i cenjenoj glumici donio mnogo počasti i lepih događaja, bio je obilježen prvenstveno porodičnim tragedijama. Cvijetin umire 1993. u 80. godini. Početkom proljeća 2016. doživela je moždani udar, a do tada je živjela u dom za stara lica. U poslednjem intervjuu koji je dala za "Novosti" Mira je tada rekla:

- Vrijeme brzo prolazi. Imam pažnju, ali i želju za samoćom. Dovoljno imam i potrebe da pozovem u posjetu one koje želim, a dovoljno je i onih koji će na poziv odgovoriti. Sve biram sama. Tokom života bilo je za mene i previše zainteresovanosti. Ipak, ne preko mjere, nikada me ta radoznalost nije uvrijedila. Valjda sam za prijatelje birala ljude takvog dara.

Čuvena srpska glumica Mira Stupica preminula je 2016. godine u Beogradu u 93. godini nakon pretrpljenog moždanog udara. Bard srpskog glumišta Bora Todorović preminuo je 2014. u 84 godini, nakon nekoliko dana provedenih u bolnici u kritičnom stanju. Njemu je pozilo nedugo nakon operacije slijepog creva. Operacija je protekla u redu, ali on se nekoliko dana kasnije požalio na bolove i odjednom mu je pozlilo. Ljekari su ga operisali i konstatovali da je imao moždani udar.