"BIĆE MOĆAN, DOLAZIĆU NA POSAO AVIONOM!" Jovana Jeremić našla dečka po svojoj meri - ovako predviđa BUDUĆNOST!

Jovana Jeremić priželjkivala je uspešnog muškarca, a evo kako je nedavno govorila o novoj vezi.

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić napravila je pravi haos na društvenim mrežama kada je prošle nedelje otkrila identitet svog 14 godina starijeg partnera.

Reč je o Draganu Stankoviću, privredniku i biznismenu iz Begaljice, s kojim je prvi kontakt imala upravo u Jutarnjem programu na Pink televiziji. Takođe, istakla je da je Dragan prvi muškarac koji joj je skroz po meri, te da na njega može da se osloni u svakom trenutku, što joj je sada najbitnije.

Međutim, Jovana je nakon što se razvela od političara Vojislava Miloševića, često govorila da je sigurna da nju čeka nešto veliko i da će njen budući muž biti moćnik i bogataš, s obzirom da, kako ističe, smatra da manje od toga ne zaslužujue, jer je ona sve sama stekla u životu i za svoj položaj se sama izborila.

"Ja sada kada tebi pričam o mom drugom mužu i kao da ga vidim, ali njega nema, još ga nisam upoznala, a tačno znam kakav će biti. Ovaj dečko sa kojim sam bila do skoro, ja sam znala da on to nije. Moj drugi muž će biti moćan čovek, on neće biti iz Srbije, našeg je porekla, ali živi u inostranstvu. Ja ću biti sve vreme u avionu, ja to znam, ja ću na posao dolaziti avionom da odradim emisiju. Moj muž će biti poput muža Sandre Meljničenko. On će ili da se bavi naftom ili će imati lanac restorana i kafića, neko će misliti da sam luda, ali to će biti tako", rekla je Jovana, međutim iako Dragan nema lanac restorana i kafića, ima lanac pekara, veoma je uspešan i bogat, baš kao što je Jovana i priželjkivala.

Ovako izgleda Jovanin novi dečko: