MAMA MARIJA SINU VEĆ "ZAVRŠILA" JEDNU BITNU STVAR PO ROĐENJU! "Kad dođe vrijeme ZNAĆE SVE"

Marija Šerifović je nedavno podijelila važne vijesti, da je dobila sina uz pomoć surogat majke. Beba se za sada nalazi u Americi, za to vrijeme pjevačica sređuje bitne stvari.

Izvor: ATA/Antonio Ahel

Marija Šerifović sina Maria dobila je 2. decembra, preko surogat majke, u Sjedinjenim Američkim Državama, a sinu je već po rođenju "završila" važnu životnu stvar.

"Prema njihovom zakonu, svako dijete koje se rodi u SAD-u automatski dobija američko državljanstvo. Pravilo je takvo, da se na papire čeka do 45 dana, ali oni obično budu gotovi u roku od dvadeset dana, pa onda dijete može da izađe iz zemlje", kaže izvor.

To znači da će Marija do kraja godine sa djetetom doći u Srbiju, a jedan od razloga zašto je to izvjesno jeste i to što za doček Nove godine pjeva u Zjenici. "Velika želja da imam dijete me je vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtjevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama da iznesem trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspjela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene", rekla je Marija na temu majčinstva i dodala da o svom zdravstvenom stanju ne želi detaljno da govori.

Mnoge zanima ko je otac djeteta Marije Šerifović, ali ona ne želi da otkriva. "Zaista ne želim javno da objašnjavam medicinske razloge za to, ali surogat materinstvo je konačno bio moj jedini izbor" navela je Šerifovićeva. "Prije dvije godine sam prolazila kroz postupak vađenja mojih jajnih ćelija i zatim kreiranje embriona. Nakon svih tih genetskih ispitivanja, saznala sam da imam tri zdrava embriona. Tako se rodio Mario", otkrila je pjevačica za Blic.

Izvor: Instagram / serifovic

"Zbog ugovora o privatnosti ne mogu da dijelim sve informacije, ali ono što mogu da kažem jeste da će Mario, kada dođe vrijeme, o tome znati sve", priča Marija i otkriva da je u dokumentima ona navedena kao jedini roditelj. "Baš tako. Ja sam njegova biološka majka i u dokumentima sam upisana kao jedini roditelj", rekla je Šerifovićeva koja je razriješila nedoumice i istakla da je u genetskom smislu Mariova majka, a i da je zakon Republike Srbije prepoznaje kao majku.

"I u genetskom i u administrativnom i u svakom drugom smislu ja sam Mariova majka, svaki njegov mali atom koji dolazi iz majčinog DNK je moj", rekla je pjevačica, a na pitanje da li dječak liči na nju... "Pa još je jako mali da bih mogla da procijenim. Ima vremena za to", istakla je Marija i progovorila o tome kakav odnos ima sa surogat majkom.

"To je žena koja je pomogla da se ispuni moja najveća životna želja. Imale smo najbliži mogući odnos, čule se svakodnevno, zajedno prolazile kroz sve izazove trudnoće, zajedno išle na preglede", rekla je Marija.

