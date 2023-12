"POLA VAS MU JE ŽELJELO SMRT IZA LEĐA!" Oglasila se sestra preminulog TikTokera i imala samo JEDNU MOLBU

Sestra preminulog Ervina Begića skupila je snage da se obrati ljudima na društvenim mrežama.

Meli Begić, sestra tiktokera Ervina Begića koji je pronađen mrtav u Gracu 13. decembra, na TikToku se oglasila porukom u kojoj je navela da se šire laži o njemu, te da mu je "pola njih iza leđa željelo smrt"

"Molim vas da prijavite svakoga ko objavljuje nešto sa njegovim likom na Tiktoku. Objavljujete snimke na kojima je 'grešan', a onda mu želite visoko mjesto u raju? Pola vas je slavilo njega zbog grijeha, pola vas mu je željelo smrt iza njegovih leđa. Nisam osoba koja voli objavljivanje na Tiktoku, ali dosta nam je! Prošla su samo dvadeset četiri časa i izgovorene su laži. Nikoga nije briga šta se dogodilo mom voljenom bratu. Umjesto što pokušavate da napravite preglede, kako bi bilo da se pomolite za njega?" dio je njene objave.

Ervin je posljednji snimak na Tiktoku objavio na dan kada je pronađen mrtav. On je podijelio svoj snimak uz pesmu "Lažeš me ljubavi" koju izvodi Barbara Bobak, a na koju se nastavljaju poznati sihove pjesme "Sexy and I Know It" koju izvodi LMFAO.

Na društvenim mrežama volio je stavlja slike luksuznog života, sa putovanja, u firmiranoj garderobi, sa skupocjenim satovima i bijesnim automobilima. Mediji iz Bosne nezvanično navode da je Ervin Begić (23) u srijedu počinio samoubistvo.