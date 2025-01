Građani Bara, kako navodi Dušan Raičević, mogu očekivati intenzivne radove na modernizaciji infrastrukture, uređenju javnih površina i unapređenju saobraćajne povezanosti.

Izvor: MONDO

"Već sada možemo da napravimo retrospektivu posljednjih nekoliko godina kroz prizmu budžeta, koji je u kontinuitetu stabilno rastao. Za 2025. godinu je za gotovo 41 odsto uvećan u odnosu na budžet za 2024. koji je bio 42 odsto veći od prethodnog koji je porastao 35 odsto u odnosu na raniji i tako dalje. To je najbolja potvrda kvaliteta našeg rada i strateškog planiranja. Posebno smo ponosni što smo i ove godine zadržali trend visokih ulaganja u kapitalne projekte, za koje smo opredijelili rekordnih 60 odsto budžeta, odnosno preko 40 miliona eura", naglasio je Raičević i istakao koji su to najvažniji infrastrukturni projekti, piše Dan.

"Možda jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata jeste i priprema projektne dokumentacije za izgradnju bulevara od Sutomora do Šušanja, te od Biskupade do tunela Ćafe, odnosno na ulazu i izlazu iz grada, što su ključne saobraćajne tačke naročito tokom sezone. Kada je u pitanju turizam, u budžetu je i projekat izgradnje panoramske žičare od Jadranskog mora do Skadarskog jezera, koja će po prvi put u svijetu spojiti jedno more sa jezerom i sigurno biti najveća turistička atrakcija Crne Gore ali i regiona", ističe Raičević.

Predsjednik Opštine Bar navodi da je inicijativa za izmjene i dopune Zakona o morskom dobru, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Zakona o lukama najbolja potvrda da je u pitanju ideja koja je usmjerena na opšte dobro građana svih primorskih opština i zaštite obale, te da je lišena bilo kakve politike. Inicijativu su nedavno potpisali čelnici šest primorskih opština.

"Očekujemo da će ovakva inicijativa dobiti jednoglasnu podršku i od strane državne vlasti. Decentralizacija je vrijednost EU kojoj teži i naša država, propisana u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi ali i ustavna odredba koja garantuje pravo lokalnoj zajednici na samoupravljanje svojim dobrima. Mi samo tražimo vraćanja opštinama ono što su njihove izvorne nadležnosti. Vjerujemo da niko ne može bolje i kvalitetnije upravljati morskim dobrom barske ili bilo koje druge opštine sa nekog drugog mjesta nego što možemo mi koji tu živimo i najbolje znamo šta su potrebe i koji su izazovi. Takvo rješenje, uostalom, imaju sve sujedne države sa mnogo većom obalom i razvijenijim turizmom, poput Hrvatske, Albanije i Italije koje su poslove redovnog upravljanja morskim dobrom već povjerile opštinama i koje dobro funkcioniše", navodi Raičević i dodaje da za ovu inicijativu nijesu opredjeljući kriterijum finansijska sredstva već želja da se obalne zone na kvalitetniji način regulišu i sa njima upravlja.

"Želimo da pokušamo da sačuvamo i zaštitimo nešto što je prirodno dobro Crne Gore. U tom smislu konačno ćemo biti u prilici i imati odriješene ruke da se odgovornije, kao dobri domaćini, odnesemo prema plaži u Šušanju, najvećoj gradskoj plaži, ali i mnogim drugim specifičnim plažama, svojevrsnim oazama netaknute prirode u Baru", kaže Raičević, prenosi Dan.

Predsjednik Opštine Bar dodaje da se uskoro očekuje i raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta za gradnju novg bazena na Topolici. Vrijednost tendera, kako navodi, je preko 330.000 eura.

"Istovremeno, nismo zapostavili ni druge segmente društva. Posebnu pažnju posvetili smo podršci preduzetništvu, s fokusom na razvoj ženskog preduzetništva, kao i poljoprivredi i zanatstvu, za šta smo izdvojili ukupno 770.000 eura. Nastavljamo i sa implementacijom socijalnih programa – povećali smo sredstva za stipendije najboljim studentima za 150 posto, 300.000 eura iznose naknade za novorođenčad, a tu su i subvencije za medicinski potpomognutu oplodnju kako bi podržali porodice i pronatalitetne politike. Podsjećam da smo ranije stvorili sve uslove da se konačno započne sa izgradnjom vrtića u Baru, na Topolici, te da je upravo nakon sprovedenog tendera, potpisan ugovor od strane Uprave za kapitalne projekte o izvođenju radova, pa se naredne godine očekuje i ovaj objekat za najmlađe. Takođe, Opština Bar ranije je dogovorila sa Vladom i značajan projekat izgradnje nove gradske bolnice, ali i rekonstrukcije više osnovnih škola, od čega se OŠ "Jugoslavija" već privodi kraju", kazao je predsjednik Opštine Bar i osvrnuo se i na saradnju sa Vladom Crne Gore.

Raičević naglašava da Opština Bar nema nikakvih finansijskih problema kada je u pitanju otplate dugovanja iz ranijeg perioda..

"U posljednjih nekoliko godina značajne napore uložili smo da uredno podmirimo dugovanja koja su ostala iz prethodnog perioda, dominantno u odnosu na značajne kapitalne investicije u gradu, i to vrlo uspješno radimo. U ovom trenutku jedino preostalo dugovanje lokalne uprave jeste za razvojne kredite KfW banke, a po tom osnovu smo u ovoj godini već otplatili čak 3,6 miliona eura duga. Takođe, u budžetu za 2025. godinu planirano da se isplati iznos od 2,7 miliona eura. U ekonomski vrlo izazovnim i turbulentim vremenima, uvjeren sam da imamo zašto biti ponosni na ovakvo stanje koje je odraz efikasnog rada i održive strategije razvoja", kaže Raičević.

"Opština Bar kao lokalna uprava nastoji da ima kvalitetne odnose sa svima, a posebno sa centralnim vlastima, odnosno Vladom i ministarstvima, u naboljem interesu razvoja grada i kvaliteta života u Baru. Ta saradnja je dominantno kvalitetna, ali, nažalost često svjedočimo i nekorektnim odnosom državnih organa prema lokalnoj zajednici i upravi. Često nedostaje više ekonomičnosti, efikasnosti i razumijevanja procesa i potreba lokalne zajednice, pa je mnogo projekata na čekanju usled neefikasne administracije i nespremnosti ili neumijeća da se problem rješavaju", ocjenjuje Raičević i dodaje da ono što su ključni prioriteti opštine oni uspijevaju da nametnu centalnim vlastima i da ubrzaju procese pokrivajući efikasno troškove eksproprijacije, često i finansiranja izrade projektnih rješenja i izgradnju komunalne infrastrukture i saobraćajnica, kako bi olakšali relizaciju investicija i Vladi dostavili gotovo proizvod.

– Tako je bilo kada je u pitanju regionalni put R29 preko Mrkojevića prema graničnom prelazu Sukobin, na kojem su radovi konačno otpočeli, zatim put R28 preko Sutormana do Virpazara koji je određen kao prioritet za 2025. godinu. U finalnoj fazi je realizacija projekta rekonstrukcije sportske školske sale u Pečuricama, te izgradnja Centra za djecu sa smetnjama u razvoju kroz kvalitetnu saradnju sa Ministarstvom prosvjete i inovacija sa kojim Opština ima potpisan i memorandum o saradnji na ključnim projektima. To je ministarstvo koje posebno moram da pohvalim za kvalitetan rad lišen politikanstva. Očekuje nas još mnogo važnih projekata koje realizujemo u saradnji sa Vladom, poput završetka rekonstrukcije trga u Sutomoru, izgradnja nove bolnice, novog vrtića na Topolici, gradskog bazena, gdje očekujemo veću kooperativnost Vlade - poručio je Raičević.