UBILA SE GLUMICA KOJA JE PRVA OPTUŽILA DEPARDJEA ZA ZLOSTAVLJANJE! Skočila u rijeku na dan kad je prikazan dokumentarac

Emanuel Debever je prema izvještajima francuske policije skočila sa mosta u rijeku Senu.

Emanuel Debever (60), francuska glumica koja je među prvima optužila Žerara Depardjea za se**ualni napad, bacila se s mosta u Parizu ranije ovog mjeseca, objavili su francuski mediji.

Glumac se u poslednje vrijeme susreo sa nizom optužbi na račun se**sualnog uznemiravanja, pa je završio i na sudu. Debever, koja je 2019. optužila Depardeja da ju je napao na snimanju filma "Danton" iz 1982, umrla je 6. decembra nakon što je provela nedelju dana u bolnice, izvijestio je Libération u četvrtak pozivajući se na nu sestru. Prethodni izvještaji tvrdili su da je Debever umrla 7. decembra, istog dana kada su njene optužbe protiv Depardieua ponovno emitovane na francuskoj televiziji, u dokumentarcu koji se bavi slučajem Žearad Depardjea - "Gérard Depardieu, the fall of the Ogre". U njemu se pojavljuje svjedočenje još jedne glumice Helene Daras, koja iznosi da ju je Žerar "uhvatio" tokom rada na filmu Disco 2008.

Najnoviji izvještaji pokazuju da je Debever počinila samoubistvo skočivši u Senu, a parisko tužilaštvo otvorilo je istragu tražeći od pravosudne policije da "istraži okolnosti koje su mogle dovesti" do njene smrti. Glumica je u svom stanu ostavila oproštajnu poruku.

Zvijezda francuske kinematografije 1980-ih, Debever je glumila u drami poljskog reditelja Andrzeja Wajde kao Luison, mlada supruga Depardija u ulozi revolucionarnog vođe, Žorža Dantona. Godine 1983. glumila je invalidnu ćerku agresivnog oca u psihološkom trileru "Un jeu brutal Jean-Claudea Brisseaua."

Tokom prvog javnog iznošenja optužbi na račun Deaprdeja, glumica je 2019. na svom Fejsbuk nalogu napisala :"Ta sveta zvijer (Depardje) upuštao se u mnoge stvari tokom snimanja... iskoristio je prostor i prvatnost dok smo bili u kočiji. Zavukao je svoje velike šape ispod moje podsuknje da bi me bolje osjetio kako je tada rekao. Nisam dozvolila da dođe do mene".