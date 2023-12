UVEK IMAMO ZA HLEB I JOGURT, NAMA JE DOVOLJNO! Goca Tržan otkrila da sav novac ide u Rašine ruke - Troši kao prava žena!

Goca Tržan priznala je da ne ume da raspolaže novcem i da često troši bespotrebno, ali da je u tome gori njen suprug Raša Novaković.

Izvor: Instagram/gocatrzan

Goca Tržan iz prvog braka s Ivanom Marinkovićem ima ćerku na koju je veoma ponosna, a već dugi niz godina je u srećnom braku s 14 godina mlađim bubnjarem Rašom Novakovićem koji je svirao u njenom bendu. Pevačina je u više navrata govorila o detaljima njihovog braka, sada je otkrila i da ona nije osoba koja zna da raspolaže novcem, ali da je Raša gori od nje, te da je kao "prava žena".

"Rasla sam u porodici gde nije bilo podele, moja mama je bila ta koja poplaća sve račune, podigne novac s tatinog računa i sve su pare stajale u jednom ćupu iznad televizora. Kad treba nešto da se plati, znalo se gde su pare. Nemam tu podelu ovo je moje, ovo je tvoje. Raša čuva novac, mi imamo tri firme, ali zna da troši kao prava žena. Zajedno zarađujemo novac i ne želim da delimo na to ko je više zaradio, ko je više doneo. Proputovali smo ceo svet, uvek imamo za hleb i jogurt i nama je dovoljno", rekla je Goca i dodala da je srećna jer ima partnera pored sebe koji ne očekuje da se ona transformiše u devojčicu, već je prihvata takvu kakva jeste.

"Ja iz babe u devojčicu nit mogu nit želim. Raša zna da pored sebe ima ženu koja će sledeće godine da napuni pedeset banki i to mu ne smeta i ne remeti ga. On voli mene takvu kakva jesam i to je velika sreća za jednu ženu. Najmanje ga zanima moja fizička lepota. Savetujem svoju ćerku, a i sve devojke da traže muškarca koji će da ih voli takve kakve su, da se ne optereti što joj je izašla bubuljica i da li će da se dopadne sa šminkom ili bez. Znala sam da je Raša taj i zahvalna sam mu na svemu", poručila je ona.

Goca je otkrila i oko čega se najviše svađa sa Rašom - "On mene impresionira. Volim ga i poštujem i nije mi teško da radim sa njim, ali uvek se svađamo oko posla. Ali ja volim sa njim da provodim vreme, nije da jedva čekam da se odvojimo, već suprotno, jedva čekam da što više budemo zajedno".