IDITE VI SA NJOM NA MORE, JA NEĆU! Muž Goce Tržan progovorio o razmiricama u braku - "Mnogo je ZADRTA!"

Brak između Goce Tržan i Raše Novakovića traje od 2015. a kao i svi parovi, i oni imaju nesuglasice.

Na početku veze, mnogi su sumnjali u to da li će ovaj par trajati, obzirom da je Goca Tržan od muža starija četrnaest godina. Nakon godina braka, kao i svi, tako i Goca i Raša imaju određene nesuglasice. Sada je Raša otkrio zašto je odlučio da ne ide na more sa svojom suprugom i njenom ćerkom Lenom.

"Jedne godine sam išao na more sa nekom njihovom prijateljicom i meni se ona uopšte nije dopadala, i ja sam rekao- okej idite vi sa njom i njenom ćerkom na more, ja neću da idem i Goca se na mene nadurila. Onda sam ipak otišao na more i bilo je katastrofa, i onda sam rekao bolje da nisam išao i da se durila na mene, nego što sam doživeo sve to što sam doživeo. Ove godine poučen tim iskustvom rekao sam sebi, niti mi se dopada ta ekipa i bolje da ostanem sam i da ne idem na more", rekao je Raša i priznao da je odlučio da leto provede u Beogradu.

"Goca je mnogo zadrta po tom pitanju. Ona zacrta da je veoma bitno za porodicu da mi svi isto idemo na skijanje, da svi volimo ronjenje, a ja gomilu tih stvari niti radim, niti volim. I ona voli letovanje na taj način, a ja ne volim letovanje na taj način. Ove godine mi se nije išlo iz više razloga i nisam otišao. Meni je malo do toga da iskuliram ovde u Beogradu. Ja živim u Beogradu 9 godina, a nisam ga obišao kao čovek. Goca je otišla ljuta, ali ja mislim i da je okej da se malo razdvojimo i da bude na odmoru sa svojim društvom, biće njoj super bez mene", rekao je Raša, pa nastavio da priča o svojim osećanjima, i otkrio da je u jednom trenutku slagao Gocu i rekao da će ipak ići sa njima na more.

"Mene je to pshički mnogo iscrpljivalo, jer ja cupkam u mestu negde, dok je samo njima lepo. Nije suština da meni bude lepo što je tebi lepo, nego da svako bude tamo gde je njemu lepo. Na kraju sam morao nešto da slažem i da kažem: Otići ću sa vama na more", otkrio je on za K1.