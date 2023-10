BOLI ME KU**C ZA IVANA MARINKOVIĆA: Goca pobesnela zbog tvrdnje da je bila BEZ DINARA - Vjerovatno opet mora u rijaliti!

Goca Tržan odgovorila na prozivke bivšeg muža, rijaliti učesnika Ivana Marinkovića

Učesnik brojnih rijalitija Ivan Marinković, nedavno je potkačio bivšu suprugu, pevačicu Gocu Tržan, tvrdeći da ga "ne ispušta iz usta" i da "nema posla jer je matora".

U istom intervjuu Marinković je rekao i da je "Goca bila bez dinara kada ju je upoznao", zbog čega je pjevačica, uz psovku, riješila da reaguje.

"Zbilja nemam snage da se bavim time. Nemoj me pitati o njemu. Čovječe, 'ne želim da pričam o njemu tačka kom'. Boli me k**ac za Ivana Marinkovića. On vjerovatno sada mora da uđe u rijaliti program, a to je dinamika koju već odlično poznajem", rekla je pevačica za Informer.