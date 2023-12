"PITAM DA LI JE VARAO, A ON KRENE SA UVREDAMA": Slađa Đogani o razvodu i preljubi - "Rekao mi je da sam ZA LUDNICU"

Slađa Đogani u emisiji Goce Tržan progovorila o krahu braka sa denserom Đoletom Đoganijem, ali i vezama koje su usledele

Izvor: YouTube/ Kurir

Pevačica Slađa Delibašić, koja je sa bivšim suprugom Đoletom Đoganijem harala srpskom muzičkom scenom devedesetih, gostovala je u emisiji Goce Tržan na televiziji K1, gde je govorila o razvodu od densera.

Slađa otkriva da je ona inicirala razvod i ne krije da joj je bilo teško da "dalje nastavi sama".

"Teško mi bilo da nastavim, karijeru da gradim ispočetka, ali najveću snagu mi dala deca jer su otišla sa mnom. Izašla sam iz te kuće, iznajmila stan i otišla. Lakše mi je bilo da ne budem u tom prostoru i da ga ne gledam", rekla je ona i dodala da nije imala vremena da tuguje.

"Ja sam plakala kad one legnu, razmišljam da li sam prenaglila, da li je trebalo da sačekam, ali sam rekla sebi idemo dalje i to je to. Imala sam podršku od tate i brata i tog trenutka, kada sam izašla iz kuće, mnogo je značila ta podrška. Meni je bilo lakše, ja sam povela decu. On je ostao sam i bilo mu je jako teško. Muškarci kada odlaze oni ne razmišljaju kako je nama, vrlo lako ulaze u veze i brak, prave novu decu, a žena... zna da nađe partnera, ali ja ni sa kim nisam želela još dece da imam, a mogla sam", rekla je Slađa i nastavila:

"Oni su želeli, ali ja to nisam osetila. Bude sve ok, 6, 7 godina traje veza, imamo ljubav, razumevanje, ali desi se neki klik,glupost,prevara, a do nas te vesti brzo dolaze, jedva čekaju da nam saopšte, i ja ne pitam ništa, ali kada pitam dobijem muški odgovor 'ti si za ludnicu!' Tim pogrdnim rečima mi je 90 odsto rekao 'jesam'", rekla je pevačica.

