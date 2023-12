DOŠAO SAM KAO IZBEGLICA I IMAO SAMO ŽELJU DA PREŽIVIM, A ONDA JE DOŠLA DRAGANA! Željko otkrio - "Ona je takav čovek"

Željko Samardžić otkrio kakvu ulogu je odigrala Dragana Mirković u njegovoj karijeri.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Nikoleta Vukčević

Pevač Željko Samardžić bio je ovonedeljni gost emisije "Rame uz rame sa Draganom - Zagrevanje". Tokom svog gostovanja on se dotakao svojih početaka, i dolaska u Beograd iz Mostara sa svojom porodicom.

"Kada sam ja kao nepoznat još došao u ove krajeve, sa etiketom izbeglice, sa svoje tri ćerke i mojom suprugom Majom, bila je velika neizvesnost šta će se desiti. Zapravo sam imao samo jednu želju, da preživim i da svojoj deci obezbedim ono što je osnovno. Radio sam jako vredno, pevao sam po poznatim beogradskim lokalima, i skrenuo sam nekako pažnju na sebe ljudima. Od trenutka kad sam osetio da me prigrlio Beograd, da zaista imam dosta prijatelja u Beogradu, da im je drago što sam tu, ja sam se odlučio da ne idem nigde", rekao je pevač.

Kako je i sam pevač naveo, na njegov veliki uspeh uticala je i Dragana Mirković. "Između ostalog bila je jedna situacija dok sam pevao u restoranu 'Ambasador', kod jednog divnog i dragog čoveka koji se zvao Rale, nadimak mu je bio Cvećan. Mnogo je dobar bio čovek i poštovao je to što ja radim. Iz tog razloga je me i pozvao da budem u njegovom lokalu koji je u to vreme bio jako popularan. Igrom slučaja se dešavalo da, dok sam ja pevao, da je bilo mnogo poznatih ljudi, glumaca, pevača od Bate Stojkovića do fudbalera, pevača. Dragana Mirković je bila jedna od njih. To je bio naš prvi susret", rekao je pevač i dodao:

"Pevao sam pesmu za pesmom, a ona je bila oduševljena i pohvalila me, mnogo joj se dopalo. To je meni je bilo kao i svaka druga noć. Drago mi je da sam upoznao Draganu Mirković. Ali nijednog trenutka se nisam nadao da ću nakon par nedelja pročitati svoje ime u novinama. Dok je ona davala intervju, rekla je da ima jedan čovek koji je poseban, koji je jako talentovan pevač i poželela mi sreću. I rekla je "ja sam ubeđena u to da će taj čovek uspeti, toliko je harizmatičan, toliko nežan." Dragana voli ljude. Ona je takav čovek. Ljubav se za ljubav daje. Vi morate dati da bi dobili. To je u životu tako. Jednostavno, ja mogu reći, kao što sam neku veče rekao na koncertu u Zagrebu, bio sam gost toj mladoj divnoj Prijovićki. Smatram da je ona moja sestra po duši. E tako mislim i za Draganu, da je ona zaista moja sestra po duši."