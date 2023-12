POKUŠALA JE DA ME POLJUBI, ALI NISAM HTIO: Pjevač šokirao pričom da je Brena bila zaljubljena u njega!

Kantautor Arlekino je ranije pričao o svom odnosu sa Lepom Brenom - od trenutka kada su se upoznali u studiju Rake Đokića, do njene ljubavi sa Bobom Živojinovićem

Izvor: youtube/screenshot/lepa brena

Prije nekoliko godina domaće medije preplavile su izjave kantautora Dragana Antonijevića Arlekina, koji je pričao o svojoj vezi sa zvezdom bivše Jugoslavije Lepom Brenom.

On je objavio knjigu "Tajni život sa Brenom" u kojoj otkriva kako ju je upoznao i da bi "da nije Marine i Fute on bio oženjen njom,a ne Boba Živojinović" zbog koje je izbio skandal.

"Knjiga je napisana po istinitoj priči. Sve je istina, osim da sam spavao sa Brenom. Brenu sam upoznao 1987. godine, kod pokojnog Rake Đokića u studiju, bio sam počastvovan što sam mogao lično da joj odsviram pjesmu što su tada radili samo Marina i Futa. Bila je mnogo hladna u početku. Jednom kod Marine i Fute u stanu, Brena je pokušala da me poljubi, ali ja nisam htio, mislio sam da ću joj dosaditi ako se to odmah desi, na samom početku poznanstva", rekao je Arlekino za Svet i dodao:

"Brena je željela da bude sa mnom i bila je zaljubljena u mene, čak je i sa mnojom majkom razgovarala i rekla joj da je zaljubljena u mene i da ne zna šta da radi. Brena i ja smo stalno bili u kontaktu, nismo se toliko često viđali, jer je ona bila na turnejama, ali smo se voljeli. Uradio sam joj i duet sa Džejom. Zapravo, smatram da su Marina Tucaković i njen muž Futa Radulović krivi što se ja nikada nisam oženio Brenom. U to vrijeme sam imao dosta spremnih tekstova i hitova koje sam htio da snimim, ali Marina je stalno odlagala, jer se plašila da me ne izgubi, pošto sam im stalno pomagao oko tekstova i muzike".

Izvor: YouTube/screenshot/Jugodisk Beograd

Arlekino je rekao i da je odlučio da napiše knjigu 1992. godine kada se Lepa Brena udala za Bobu Živojinovića.

Raka je Breni dao knjigu da je pročita i ona je bila oduševljena, ali Boba mi je prijetio. Slao je pokojnog Šljuku da me prebije".

Uprkos priči da je pokušala da ga poljubi kod Marine i Fute, Dragan je u jednom od ranijih intervjua otkrio da je zamalo dobio batine od Brene zbog pjesme, ali i omota albuma za ploču "Baba Kurana" na kojem lutka Lepe Brene sjedi na mapi Jugoslavije i pere noge u moru.

"Zbog pjesme koju sam napisao o njoj Brena me je gađala flašom u glavu. Tada sam je kritikovao u medijima i to ju je mnogo nerviralo, pa me je napala. Gađala me je staklenim pivskim flašama. Sa deset flaša me je gađala. Srećom pa je Saša Popović reagovao. Saša me je tada spasio jer da me je pogodila u glavu, ne bih ostao živ. Ja sam nju nakon toga tužio za pokušaj ubistva. Ali Brena godinama nije dolazila na ročišta, pa sam na kraju povukao tužbu", rekao je Arlekino i dodao da joj nije oprostio ono što je uradila.

"Ona je jedna opasna žena. Smetalo joj je što sam snimio pjesmu "Lepa naša Brena", koja je bila hit. U pjesmi sam pričao o njenoj udaji za Bobu Živojinovića, nije moj problem što se njoj ne sviđa stvarnost".