BRENA PLAĆA ŽENU DA JE OBLAČI! Asistentkinja ima samo jedno zaduženje - Malo ko može da priušti ovakvu uslugu!

Lepa Brena otkrila je koje želje ima za 2024. godinu, kao i da ima asistentkinju koja joj pomaže oko privatne garderobe.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Lepa Brena, koja je nedavno proslavila krsnu slavu na kojoj su se okupile brojne poznate face, a zbog snimka sa slavlja nastao je haos, pa se oglasio i sveštenik, kaže da joj je godina na izmaku bila veoma naporna i da jedva čeka da se završi 2023. U Novoj 2024. godini volela bi da postane baka jedne devojčice.

"Ova godina mi je bila veoma izazovna i kreativna, ali isto tako i veoma psiho-fizički naporna", istakla je na početku razgovora pevačica, zatim otkrila šta je to što je Lepa Brena poželela u životu, a da još nije uspela da ostvari?

"Mi profesionalni pevači živimo kao sportisti: moramo da spavamo na vreme, da budemo u fit formi, ne smemo da se prejedamo da bismo mogli da obučemo profesionalne kostime, ne smemo da budemo poročni. Ja volim da popijem čašu vina i da se družim sa prijateljima koji imaju dobru energiju. Na privatnom planu, bih volela da imamo više unučića. Nekako je najveća sreća svih nas kada se igramo sa našim unucima. Tako da se nadam, da će osim muških, biti i neka devojčica", otkrila je Brena koja je u poslednje vreme često plakala na bini.

Prvo na koncertu snaje Aleksandre Prijović, a zatim i u Bugarskoj, gde je binu delila s Draganom Mirković: "Da. Nešto sam počela da plačem na sceni previše u poslednje vreme. Valjda su me savladale mnogo više emocije, zato što sada imam mnogo više vremena da baš doživim sve to što radim i kako to radim. Ali, bez obzira što plačem, uvek mi bude zaista lepo i fantastično".

Brena je neko ko uživa u putovanjima, a nedvano je boravila i pevala u Amsterdamu, koji je poznat kao najliberalniji grad na svetu. Sada je otkrila kako se provela - "Amsterdam je inače veoma interesantan grad i oduvek sam želela da u njega odem na proleće, kada nema puno turista. Uspela sam da provedem nekoliko svojih prijateljica, a moj sin Viktor je poveo svoje društvo. Oni su se mnogo bolje proveli. Iskreno se nadam da ću kad mi bude došla moja sestra iz Kanade, da je povedem s jedno četiri-pet prijateljica i da ću zaista da uživam u Amsterdamu".

Nedavno je obeležen "Crni petak" i kod nas, a da nije podlegla trendu kupovine na taj dan - "Nije mi ni palo na pamet. Ja imam nekoga ko je zadužen za moju garderobu što se tiče scene. A za privatnu garderobu imam svoju asistentkinju koja mi naručuje samo onlajn, tako da meni sve to stigne na kućnu adresu. Uopšte više ne moram da idem u šoping".