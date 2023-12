SVEKAR OTKRIO ŠTA MISLI O PRIJI! Boba bez zadrške rekao šta mu je na duši, iznenadiće i snajku: Kockice su se spojile...

Slobodan Boba Živojinović konačno je otkrio šta misli o snajki Aleksandri Prijović.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Bivši uspešni teniser Slobodan Boba Živojinović, oženio je jednu od najpolpularnijih pevačica bivše Jugoslavije, a njegov sin iz prvog braka, Filip Živojinović sudbonosno "da" izgovorio je mladoj pevačici Aleksandri Prijović za kojom poslednjih meseci ludi ceo region.

Ona je održala seriju koncerata po Srbiji, nastupila je u Sarajevu, a održala je i pet koncerata u krcatoj areni u Zagrebu, gde se pred kraj javno obratila svekrvi Zorici i rekla joj nešto što niko nije očekivao. Boba nikada nije krio koliko voli i poštuje Aleksandru Prijović.

Legendarni teniser sad se u intervjuu hrvatskim medijima, dotakao odnosa sa snajkom Prijom, pa je istakao da je ona "jedna predivna i emotivna osoba".

Izvor: Mondo/Goran Sivački

"Ja mislim da su se kod Aleksandre neke kockice spojile. Ona je jedna predivna i emotivna osoba. Aleksandra na svim nastupima zaplače. Zaplače jer to predstavlja koliko je ona čista i dobra i nije ni čudo što su svi ovi pevači došli da je podrže i da budu deo ovog velikog spektakla. To nije slučajno, a to je sve jedna predivna bajka i priča i neka traje što duže i bolje. Mi smo svi tu da podržimo našu decu i da budemo uvek uz njih", rekao je Boba za emisiju "Kod nas doma" na HTV-u.

Pored Bobe, u ovoj emisiji uživo, gostovala je i Lepa Brena, koja se našla na udaru hrvatske javnosti jer je tom prilikom, pored Aleksandrinog koncerta, iskoristila priliku i kako bi izreklamirala proizvode svoje kompanije, zbog čega su je žestoko izvređali, te nisu birali reči. Pored nje, na udaru se našla i voditeljka te emisije.