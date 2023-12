ODEŠ NA NASTUP DA TE UDARAJU: Pevač opleo po današnjim zvezdama - "Ako, nek' uzmu pare kad ima BUDALA!"

Pevač Emir Habibović otkrio i ko su za njega danas pevači koji vrede

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pevač Emir Habibović, kojeg mnogi smatraju naslednikom Šabana Šaulića, gostovao je u emisiji na Kurir televiziji u kojoj je otkrio zašto češće nastupa na privatnim veseljima, nego u klubovima, ali i šta misli o kolegama.

"Imam 37 godina i ulazim u neke lepe godine da priuštim generacijama da slušaju pesme. Žudeo sam za time da punim diskoteke. Ali kad vidim šta se dešava na estradi, ja uglavnom radim privatna veselja. Tako da sam zbog toga malo i zaostao medijski. Ali nije mi žao kada vidim šta se sve dešava", rekao je Habibović i istakao kvalitet Slobe Radanovića i Aleksandre Prijović.

"Ima ljudi na estradi, ali malo ih je koji vrede. To su recimo Aleksandra Prijović i Sloba Radanović. Možda sam nekoga zaboravio. Na njima je budućnost i oni imaju obavezu da priušte omladini ono što je kvalitetno. Ja još težu muziku stvaram od njih. To što ja radim je tipična narodna muzika. To možda i nije toliko popularno, ali traje. Kad nikne ostaje doveka. Zahvalan sam publici što to voli", rekao je pevač, a potom današnji kvalitet muzike ocenio kao "veoma nizak".

"Šta danas da slušamo? Odabrao sam teži put, ali znaš kako..teško je kad staneš na binu i shvatiš da ljudi nisu došli da slušaju to što pevaš. Pričam o ovoj publici, neka se ljuti ko god hoće koji ne znaju da slušaju šta treba da slušaju. Zar nije lepše da dođeš kod Prijovićke ili kod Slobe Radanovića pa slušaš šta hoćeš ili treba neko da te udara, da ne pričam sad...Ja to poštujem. Prošlo je, iskoristi, ugrabi lovu kad ima budala. Tako moram da kažem. To će da traje dve tri godine i kraj", rekao je pevač, aludirajući na Desingericin "potez" udaranja patikom u glavu.