ESTETSKI HIRURG OTKRIO ŠTA JE SVE SLOBODA MIĆALOVIĆ RADILA NA SEBI! Njenoj ljepoti divi se i sama Monika Beluči

Mnogi se pitaju kako svoj prirodan izgled neguje jedna od najljepših glumica, Sloboda Boba Mićalović.

Izvor: K1 printscreen

Mnogi su Slobodu svrstavali među najljepše glumice svijeta, a njena njega svodi se na veoma jednostavne stvari. Glumica ne krije da svom licu posvjećuje posebnu pažnju i njegu, te smatra da svaka žena treba da odvoji vrijeme za sebe.

"Mislim da žena mora da odvoji vrijeme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar... Sve to dođe na red, pa i ljepota lica. Lice je instrument kojim ja radim i moram da imam vremena za to. A druga strana toga je i uživanje, jer odlazak kod kozmetičara je uživanje. Fantastična kozmetika stvarno čini čuda", istakla je Sloboda u jednom intervjuu.

"Kada snimam, ustajem u šest, sedam sati, a kada nema snimanja odspavam i do osam, devet sati. Nisam fanatik koji ne jede nikada nešto slatko ili zdravu hranu, ali uglavnom se zdravo hranim i pijem velike količine vode, a volim i čajeve", rekla je glumica jednom prilikom.

Sloboda nije pala pod uticaj estetskih operacija, ali ističe da nema ništa protiv određenih tretmana koji lice čine blistavijim. Takođe, smatra da je nega veoma važna i da je treba praktikovati već u dvadesetim - jer, koža sve pamti!

"Nemam ništa protiv tretmana, bilo da je mezoterapija, PRP ili nešto drugo, ali koža treba da se maže, hrani, da joj se posvijeti pažnja. Imala sam sreću da mi je filmska šminkerka Cana, koja, nažalost, više nije među živima, još dok sam radila svoj prvi film Zonu Zamfirovu rekla: 'Nemoj da ti je palo na pamet da sada, sa dvadeset godina, ne počneš da se njeguješ'. Milena Dravić mi je isto to poručila".

Diskretnom šminkom prikriva određene nedostatke, jer smatra da previše šminke na licu izgleda degutantno. "Mnoge djevojke sumanutim količinama pudera pokušavaju da prikriju nedostatke. Na kraju primetite samo masu pudera, a to mi je degutantno."

Budući da je sarađivala sa najvećom italijanskom ljepoticom, Monikom Beluči, imala je priliku da vidi na koji način se ona neguje. A budući da joj često komentariše i ostavlja srca ispod fotografija na Instagramu, izgleda da Monika nije sujetna, te da ume da se i sama divi ljepoti.

"Kada smo radili film Na Mliječnom putu, imala sam isti tretman kao Monika Beluči. Nisu dozvolili da se osjetim manje vrijednom što nemam svjetsku slavu kakva je njena. Kad smo se našle na snimanju, zamolila sam je da otvori njen veliki kofer, da vidim čega sve od šminke i preparata tu ima. Ona nekoliko puta dnevno skine šminku, stavi masku, uradi blagu masažu, pa onda slijedi novo šminkanje. Bez obzira na to kakvu genetiku imate, bez nege je nerealno očekivati dobar izgled. Nikada nisam zaspala sa šminkom i nikada me nije mrzelo da uradim svaki korak mog beauty rituala, a nije ih malo."

Iako je veliki pobornik prirodnog izgleda, ni Sloboda nije odoljela botoksu, prema navodima jedne klinike. Uz to se može vidjeti da je neprimetno osvježila usne hijaluronom.