Crna Gora je prošle godine u Sjedinjene Američke Države izvezla robe u vrijednosti od pet miliona eura, od čega 2,5 miliona žestokih pića, vina i piva. Ostali dio od 2,5 miliona odnosi se i na reeksport i povrat ranije uvezene robe.

Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Uvođenje carine od 10 odsto u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) na proizvode iz Crne Gore može imati uticaj na fabriku votke “Noblewood” i “Plantaže”, a taj uticaj može biti i pozitivan jer će ova dažbina na crnogorske proizvode biti niže od nekih konkurentnih država.

To je saopšteno “Vijestima” iz Vlade ali i državne kompanije “Plantaže”. Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj kazao je “Vijestima” da Crne GOra neće uzvraćati na ove mjere i povećavati dažbine na proizvode iz SAD-a.

Američki predsjednik Donald Tramp prije dva dana uveo je carine na proizvode iz preko 150 država, koje iznose od 10 do 49 odsto na nabavnu vrijednost robe prilikom uvoza. On je kazao da SAD uvode “recipročne carine” svim zemljama, otprilike u visini polovine onoga što one naplaćuju.

Crna Gora za određene proizvode iz SAD (šta važi za sve zemlje van CEFTA i EU) ima određene carine - prelevmane, od 10 do 30 odsto, što najčešće važi za miječne proizvode i gazirana i alkoholna pića. Prosječna stopa je 20 odsto, pa je u skladu sa Trampovom naredbom za proizvode iz Crne Gore uvedena stopa od 10 odsto.

Crna Gora je prošle godine u Sjedinjene Američke Države izvezla robe u vrijednosti od pet miliona eura, od čega 2,5 miliona žestokih pića, vina i piva. Ostali dio od 2,5 miliona odnosi se i na reeksport i povrat ranije uvezene robe.

Prema ovim podacima, prošlo godišnji izvoz votke brenda “beluga” kompanije “Noblewood” vrijedi oko dva miliona eura, a “Plantaža” oko 400 hiljada.

Đeljošaj je kazao “Vijestima” da uvođenje najniže stope na crnogorske proizvode pokazuje čvrste ekonomske odnose i kontinuitet američke prijateljske politike prema Crnoj Gori.

“Svaka država samostalno utvrđuje svoju poresku politiku i mi se ne miješamo u odluke drugih, a posebno partnerskih zemalja. SAD su naš vjekovni, pouzdan i važan partner, a činjenica da je na spisku sankcija koje su SAD uvele državama navedeno da je za našu državu predviđena najniža moguća carina, to dokazuje naše čvrste ekonomske odnose i kontinuitet američke prijateljske politike prema Crnoj Gori. Naše partnerstvo je dugoročno i zasnovano na istim idealima evroatlantskih i zapadnih vrijednosti. U tom pogledu predano radimo na jačanju naše saradnje u svim sferama, posebno nakon prošlogodišnjeg potpisivanja Memoranduma o ekonomskoj saradnji”, naveo je Đeljošaj.

Iz Evropske unije za koju su takođe uvedene carine zavisno od države i proizvoda od 10 do 49 odsto, najavili su mogućnost kontra mjera odnosno uvođenja dodatnih carina za američke proizvode, ali i pregovore kako bi se izbjegao totalni carinski rat.

“Crna Gora neće uvoditi carine za proizvode iz SAD, i time ćemo dodatno pokazati našu posvećenost savezništvu i partnerstvu sa SAD, kako su i oni pokazali uvođenjem najnižeg iznosa carina za našu državu”, kazao je Đeljošaj, pišu Vijesti.

Među zemljama koje se nalaze na spiskovima s novim carinama iz regiona su i Srbija s carinom od 37 odsto, Bosna i Hercegovina s 35 odsto, Sjeverna Makedonija s 33 odsto, kao i Albanija i Kosovo sa po 10 odsto. Hrvatska i Slovenija kao članice EU imaće carine od 20 odsto.

Razlog za uvođenje carina ostatku svijeta Tramp je nazvao “danom oslobođenja” i povratkom američke proizvodnje kući. Njegov cilj je da domaća proizvodnja bude jeftinija u SAD-u kao i da natjera ostale države da spuste dažbine na uvoz proizvoda iz SAD-a.

Premijer Milojko Spajić juče je na konferenciji za novinare kazao da je zahvaljujući partnerstvu i zalaganju Vlade uvedena najniža carina na proizvode iz Crne Gore. On je najavio da će sa SAD-om uskoro biti potpisan međudržavni sporazum o zajedničkim investicijama.