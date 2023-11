PJEVALA NJENU PJESMU, JAMI JE ISPROZIVALA! Nazvala je NEBITNJAKOVIĆKOM, stigao i odgovor - novi rat na estradi?!

Barbara Bobak reagovala je na opasku Jasne Milenković Jami upućenu svim pjevačima koji prepevavaju tuđe numere.

Jasna Milenković Jami već nekoliko decenija je aktivna na domaćoj javnoj sceni, a nedavno je ogromnu prašinu podigla kada je potkačila brojne svoje kolege.

Pjevačica je istakla da ne podržava obrade, odnosno prepevavanje tuđih numera, a u svom izlaganju bila je i više nego oštra. Mediji su je ubrzo kontaktirali, te pitali da li je aludirala na Barbaru Bobak, čija je obrada njene pjesme "One stvari" postala viralna.

"U pitanju je jedna virusna priča koja je krenula. Jeste da su moje pjesme evergrinovi, ali tome se mora stati na kraj. To je idiotizam i bezobrazluk. Mene ne interesuju ta imena, sve su to ljudi koji nemaju svoje hitove. Nemate hitove, pa kradete! Barbara, niti bilo ko drugi me nije kontaktirao. 'One stvari' su moja biografska pjesma. To je moj život. S kojim, bre, pravom uzimaš moju pjesmu. Ako je tebi glup život, žao mi je, ali ne možeš da otimaš tuđe", priča Jami, pa dodaje:

"Zamisli kada bih ja snimila kaver pesme 'Kuće male krečene u bjelo', Snežane Đurišić, a ona da snimi moju 'Šibicu'. Da su moje pjesme trebalo da zvuče tako kako ih izvode, niko ne bi čuo za njih. Upropaštavaju mi pjesmu! Sjašite, bre s mene! Ovo što se dešava se kosi sa zdravim razumom", zaključuje Jami.

Ubrzo se oglasila i Barbara, koja je imala kratku poruku:

"Ma, bre...", kazala je ona nakon čega je veza naprasno prekinuta.