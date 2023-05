KAKO NIJEDNA NEĆE U ZUBARE, NEGO U PEVAČICE: Jami urnisala Soraju i Jovanu Jeremić - "Svaka BUDALA može da snimi album!"

Jasna Milenković Jami komentarisala članak u kojem stoji koje bi sve javne ličnosti želele da postanu pevačice

Izvor: Kurir TV screenshot/Pink/screenshot

Pevačica Jasna Milenković Jami bila je gošća voditelja emisije Puls Srbije Ivana Gajića gde je komentarisala današnju muzičku scenu u Srbiji, konkretno davni pokušaj Soraje Vučelić da se bavi pevanjem.

Soraja je pre 10 godina pokušala da se proslavi i kao pevačica, a voditelj je Jami čitao članak u kojem je pisalo da je Soraja morala da odgodi rad u studiju jer je promukla. Jami je tada raspalila:

"Danas svaka budala može da snimi album. Ja kad sam počela karijeru ultra-mega hitom 'Čokolada' starije kolege su me sjajno prihvatile. Ali ja nikako nisam mogla da, u društvu veličina poput Lepe Lukić ili Zorice Brunclik, preko usta prevalim 'koleginice'. One su još tad imale ogromne karijere, a preda mnom je tek bio dugačak put. Sramota me bilo da se poredim s njima", rekla je Jami i dodala:

"Isprljala se ova profesija, to 'koleginica' neće da prođe... Zašto hoće da budu pevačice? Hajde, budi glumica? Završi za stomatologa, uradi nešto, zašto pevačica?".

Voditelj je potom zatražio od Jami da prokomentariše činjenicu da Jovana Jeremić snima pesmu i spot.

Jami se zacenila od smeha, a potom rekla: "Morate da mi nađete mesto, ja postajem voditeljka", da bi nakon par sekundi pauze rekla: "Vidi, Jovana voli moju pesmu Čokolada... meni je to presimpatično... ali, danas svako može da snimi pesmu".

Pogledajte: