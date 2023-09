BARBARA BOBAK U BIKINIJU SRUŠILA MREŽE, TEK MAJKU DA JOJ VIDITE! Misle da joj je sestra - Izgleda kao milion dolara!

Barbara Bobak kako glasom tako i stasom oduševila je publiku, ali kada je objavila sliku s majkom svi su ostali bez riječi!

Izvor: Instagram/barbara.bobak/printscreen

Barbara Bobak jedna je od najpopularnijih pjevačica na našim prostorima, a kada ona pjeva klub je po pravilu uvijek pun. Pjevačica je postala veoma popularna i na društvenim mrežama, a kada je objavila fotke u bikiniju nastao je kolaps, dok su se pohvalni komentari samo nizali.

Pjevačica je veoma aktivna na društvenim mrežama, te su njeni pratioci u prilici da vide kako ona provodi slobodno vrijeme, ali i da saznaju gdje je mogu sve slušati. Barbara je tako jednom podijelila fotografiju sa svojom majkom Svetlanom i tom prilikom oduševila baš sve.

Mnogi su mislili da je u pitanju njena sestra, s obzirom na činjenicu da je u pitanju veoma lijepa i mladolika žena. Kada smo vidjeli ovu fotografiju bilo nam je jasno od koga je Bobakova naslijedila šarm i ljepotu.

Izvor: Instagram/barbara.bobak

"Nije mi sestra, mama mi je", napisala je Babara u opisu fotografije.

Barbara umije da bude i "opasna" kada za to ima potrebe, pa je tako nedavno u jednoj emisiji ispričala kako je prebila pijanog gosta: "Ja se jesam fizički obračunala sa nekim na nastupu. Neki čovjek je bio jako pijan na nekoj svadbi, to nije bio nastup to je bila svadba, radila sam svadbu. Čovjek je bio jako pijan i počeo je da mi se unosi u facu i krenuo je onako rukama kao da će da me uhvati, bio je stariji, ja sam mu rekla jednom skloni se, obavijestila sam onda i mladoženju, i onda treći put sam ga ja uhvatila za vrat i bacila na pod. Posle su ga izveli napolje i objasnili mu neke stvari", rekla je Bobakova u "Amidži šou" i iznenadila mnoge.