SLAVNI PEVAČ OBJAVIO TUŽNU VEST I POTRESAO ARMIJU OBOŽAVATELJA! "Ovo je POSLEDNJI, TO JE TO"

Nakon dugogodišnje muzičke karijere, Enrike Iglesijas odlučio da se "penzioniše" kada su albumi u pitanju.

Enrike Iglesijas (48) je odlučio da se prezasitio muzike i nastupa. Iglesijas tvrdi, da će prestati da izbacuje novu muziku nakon objavljivanja predstojećeg jedanaestog po redu studijskog albuma.

"The Final volumes" je kako navodi Daily mail, poslednji album koji će muzička zvezda izdati u tom obliku. Muž Ane Kurnjikove je pre početka promotivne kampanje sve šokirao izjavom: "Završen je. Zapravo izlazi u februaru. Potpuno je završen, ono što želim sada je da snimim par videa pre drugog dela turneje i lansiram ih", izjavio je Enrike za Today, i nastavio izjavom: "Radim na ovom albumu nekoliko godina. I za mene je ovo, kao što sam rekao, moj poslednji album... to je to. Znam da više neću raditi albume".

Uprkos tužnim vestima za njegove fanove, Iglesijas je obećao da neće u potpunosti da prestane da se bavi muzikom, i da će izbacivati singlove, kao i da će raditi na drugim projektima. On se trenutno nalazi na turneji sa Rikijem Martinom i Pitbulom.