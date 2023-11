DEPRESIVAN ALI DOSTOJANSTVEN! Prijatelji slavnog glumca otkrili u kakvom je stanju Bred Pit nakon UVREDA SINA!

Bred Pit je imao reakciju na užasne optužbe usvojenog sina Paksa, koji ga je nazvao "kretenom i užasnim ljudskim bićem".

Nakon što je isplivala objava na Instagramu u kojoj Paks Džoli Pit naziva oca pogrdnim imenima, te navodi da se najmlađa djeca "tresu od straha u njegovom prisustvu", mnogi su ostali zatečeni. Istina je da je Paks ovo učinio još kada je imao šesnaest godina, navodno sa svog privatnog profila, uz fotografiju Breda Pita. On je u nizu priča posvećenih ocu, naveo još da je život sa njim bio "konstantan pakao".

Sada kada je sadržaj njegovih objava isplivao u javnost, osobe bliske slavnom glumcu navode da se on osjeća "depresivno jer se sve provlači javno". Insajder je za The Sun izjavio: "Frustrirajuće je vidjeti da se Bred predstavlja kao neka 'loša osoba', kada je to daleko od istine." Izvor je još dodao, da Bred ima veliko poštovanje prema svakom svom djetetu, i da mnogo govori to što je odabrao da se bori "dostojanstvenim ćutanjem" o situaciji.

Anđelina Džoli je usvojila Paksa iz sirotišta u Vijetnamu 2007, kada je imao samo tri godine. Bio je napušten od majke koja je bila heroinska zavisnica. Kada je Bred ušao u njihov život, i on ga je kao i ostalu djecu zvanično usvojio, kao Anđelinin zakonski suprug u to vrijeme.

Po svemu sudeći, nakon što je razvod izazvan zbog sukoba sa najstarijim sinom Maksom na privatnom avionu, da je Bredov odnos sa Paksom poprilično zategnut.

