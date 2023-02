EVO KAKO SADA IZGLEDA SIN ANĐELINE I BRED PITA! Sa ocem se posvađao zbog brata, a onda zadao udarac i majci

Bivši glumački par, Anđelina Džoli i Bred Pit, zajedno imaju šestoro djece, a njihovog sina, 19-godišnjeg Paksa Tijena Džoli Pita mnogi smatraju najtajanstvenijim.

Izvor: Profimedia

Ipak, povremeno do javnosti dopru informacije o njemu. Tako je američki Page Six nedavno otkrio da Paks gradi umjetničku karijeru, a da pritom ne želi pomoć svojih slavnih roditelja. Naime, želi da bude slikar i koristiće pseudonim Embto, a ne prezimena bivšeg glumačkog para. Paks će tako biti siguran da je svaki uspijeh koji ostvari isključivo njegova zasluga, a ne majke Anđeline i oca Breda.

Sada su ga paparaci uslikali u rijetkom izlasku, u šetnji psa u Los Anđelesu.

Izvor: Profimedia

Inače, Paks je rođen 2003. godine u Vijetnamu kao Fam Kvang Sang, a glumci su ga usvojili kada je imao tri godine. Za njega kažu da se najređe pojavljuje u javnosti, kao i da najmanje voli kamere.

Gotovo se ništa ne zna o njegovim biološkim roditeljima, a Time je pisao da su ga pronašli u lokalnoj bolnici u Vijetnamu, napuštenog nakon rođenja. "U početku sam mislila da neću usvojiti dijete iz Vijetnama jer je Medoks iz Kambodže, a te dvije zemlje imaju kompleksnu istoriju", rekla je Anđelina jednom misleći na ratne situacije.

Ipak, vjerovanjem u to da će u budućnosti svi biti porodica, odlučila je suprotno. "Proveo je tri i po godine na jednom mjestu, u jednoj sobi, na jednom gvozdenom krevetu, bez izbora, bez slobode. Odjednom, stigao je ovde u veoma slobodnu situaciju", rekla je Anđelina nakon što su ga Bred i ona usvojili, dok ga je u intervjuu za People u sličnom vremenu nazvala "najglasnijim članom porodice".

Paks se 2014. godine pojavio u "Maleficent" i 2016. godine u "Kung Fu Pandi 3", filmovima u kojima je njegova majka ostvarila važne uloge. Takođe, učestvovao je u kreiranju Anđelininog ratnog filma "First They Killed My Father", zajedno s bratom Medoksom.

Izvor: Profimedia

Ipak, Anđelina je u jednom intervjuu za BBC Radio otkrila da njena djeca ne žele da idu stopama svojih roditelja. "Niko od njih ne želi da bude glumac. Zapravo, njih zanima muzika", rekla je Džoli.

Srednju školu u Los Anđelesu Paks završio u junu 2021. godine, ali na zvaničnoj proslavi se nije pojavio zbog potencijalne medijske hajke. "On je veoma stidljiv i verovatno nije htio da dovede medijski cirkus na događaj", rekao je blizak izvor za The Sun.

Izvor: Profimedia

Inače, Paks je navodno u svađi s ocem Bredom Pitom nakon skandala u porodici. Pisalo se da je glumac udario njegovog starijeg brata Medoksa i da je slučaj istraživala socijalna služba, ali i policija. "Bred je bio pijan i svađao se s Anđelinom. Dogodio se sukob između njega i sina koji nije riješen na pravi način i eskalirao je više nego što je trebao", otkrio je izvor jednom.

Iako je on to tada negirao, izvor blizak Pitu rekao je da od tada nema nikakav odnos sa sinom. "Ne postoji baš nikakva poveznica među njima", istakao je. Šuškalo se i da je zapravo Paks odlučio da se distancira od oca, a to je navodno napravio po uzoru na svog starijeg brata Medoksa.