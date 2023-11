RADILA NA PINKU, PA PREŠLA NA RTS - VODITELJKA NEPREPOZNATLJIVA! Irina promijenila lični opis, ovako sada izgleda!

Irina Kruška sada izgleda potpuno drugačije.

Izvor: YouTube/screenshot/sen,trope/Instagram/kruskica.mackica

Nekadašnje poznato tv lice Irina Kruška je prije desetak godina bila jedna od najpopularnijih voditeljki na domaćim televizijama. Vodila je tok šou program, muzičke i sportske emisije, a onda je nestala s malih ekrana.

Publika je pamti po brojnim emisijama, jedno vrijeme je vodila tematski različite projekte, promijenila pet televizija, gotovo da nije silazila sa malih ekrana, a nedavno je otkrila da se nikada nije povukla sa televizije, već radi za satelitski program i vodi dvije emisije.

"Tu sam i radim. Nikud nisam odlazila, nisam pravila pauzu. Radim na Pinku, ali za satelitski program, pa me vjerovatno zato ne viđate. Već pet godina radim emisiju 'Skandal plus', koja je sastavljena od nekoliko priloga. Pratimo zanimljive događaje i ljude, od Đokovića, preko pjevača, do raznih revija i predstava. Evo, baš mi je danas prvi radni dan. Bila sam na odmoru cijelo ljeto. Malo u Crnoj Gori, malo u Dubrovniku, baš sam se lijepo provela" rekla je Irina 2016. za Pulsonline.

Irina sada radi na RTS televizji, ali iza kamere. Zaposlena je kao urednica popularnih gastronomskih emisija "Na večeri kod" i "Kuhinja moga kraja", navela je na svom Instagramu.

Ipak, Irinina karijera pala je u drugi plan, jer svi bruje o njenoj nevjerovatnoj transformaciji! Voditeljka ne liči na sebe na fotkama koje objavljuje na svom Instagramu, te ju je malo ko na prvu i prepoznao.