IMAO SAM UTISAK DA STALNO PATI... Branislav Lečić se prisjetio druženja sa Lauševićem

Glumac Branislav Lečić govorio je o svom kolegi, pokojnom, Žarku Lauševiću.

Izvor: Youtube/ Cmc Nadlanu/Mondo/Uroš Arsić

Žarko Laušević, preminuo je 15. novembra u 63. godini nakon kratke i opake bolesti. Bio je izuzetno talentovan glumac čije su uloge ostavile dubok trag u svijetu glume. Njegova smrt se smatra gubitakom za cijelu umjetničku zajednicu.

Porodica, kolege i prijatelji veoma teško su podnijeli smrt slavnog glumca. Mnogi smatraju da je njegov odlazak veliki gubitak za domaću kinematografiju. U emisiji "Uranak" na televiziji K1 sećanja na legendarnog glumca podijelili su njegovi bliski prijatelji i saradnici, među kojima se našao i glumac Branislav Lečić, koji se uključio iz Crne Gore.

Branislava Lečića veoma je potresla smrt velikog prijatelja Žarka Lauševića:

"Mi se znamo još sa Akademije. On je došao kao generacija poslije mene i dok sam dolazio na ispite, posmatrao sam jednog mladog glumca koji je krupnim koracima napredovao. Bio je šarmantan, lijep i zanimljiv i vrlo talentovan, što se poslije ispostavilo da su to uočili oni koji su se bavili filmom. Ta nesrećna sudbina, koja mu se desila, potpuno je izmijenila njegov život i mi smo i u tim teškim trenucima, onome što je prethodilo tome, ali i posle toga, povezali se nevjerovatno", započeo je.

"Jako smo se sprijateljili tokom snimanja serije 'Sivi dom'. Imao je dušu koja je rijetka. Svako kome bude nedostajao Žarko, treba da pročita te knjige, jer u njima se vidi način razmišljanja i odnos. Nikada nije pokazivao ništa od onoga što je bila njegova nesreća, niti je o tome pričao. Na kraju krajeva nije pričao ni o bolesti. On jednostavno do zadnjih trenutaka nije pominjao to, imao je utisak da treba slaviti život i da je on taj koji treba da nas vodi. Bio je jako inspirativan i neko u koga možete uvijek da imate povjerenja. Ta teška sudbina koju je doživeo, imao sam utisak da stalno pati, a moja duša saučestvovala je sa njim. Nosio je u sebi tu neku sjetu. Uvijek je imao neke tuge u sebi i kao mlad, dok je bio na Akademiji. Tada to nije bilo u prvom planu, ali u drugoj fazi, kada se dogodila ona tragedija, ta sjeta je dobila poetsku dimenziju i zbog toga je krenuo da piše. Uloga u filmu 'Heroji Halijarda' je kruna njegove karijere", zaključio je Branislav Lečić.