ZAMALO DA ME ZAPALE ZBOG AFERE S POLITIČAREM! Poznata starleta tvrdi da ga je žena odmah ostavila: Priveli su me!

Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija ispričala je da je navodno političara žena ostavila zbog afere s njom.

Izvor: Instagram/macastarbarbi

Bivša rijaliti učesnica i starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija nakon kraće pauze, ponovo je aktivna u medijima i to više nego ikada. Pored provokativnih fotografija i izjava koje izazovu lavinu komentara, Maca je nedavno žestoko isprozivala Anu Korać, potkačila Jelenu Đoković, ali se obrušila i na Teodoru Džehverović.

Sada je još jednom progovorila o svojim aferama i navela kako je bila intimna sa jednim političarem, a nakon afere sa starletom, on se razveo od žene. Govoreći o muškarcima koji su bili u bračnim problemima, navodno zbog nje, Maca je šokirala.

"Zbog jednog me je privela policija, uzeli su mi i telefon, zamalo da me zapale. Ostavila ga je žena u roku od 24 sata, a on je političar, neću da ga imenujem. Inače kada dojavim ženi od muškaraca koji je sa mnom, to je katastrofa, šalju se patrole", ispričala je Diskrecija, koja je otkrila koje je njeno zanimanje.

"Ja sada radim kao erotski model", rekla je ona, a zatim je sve šokirala kada nije znala ko je Lav Tolstoj, ruski književnik - "Pa on je sigurno neki glumac", briljirala je starleta za Informer TV.

