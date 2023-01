STANIJA JE BREND, A VI STE BETON LIGA! Car urnisao starletinog bivšeg, pred svima ga SPUSTIO - "To je poražavajuće!"

Filip Car iznio svoje mišljenje o djevojkama koje se u Zadruzi muvaju sa Markom Markovićem, pa ih uporedio sa Stanijom.

Izvor: Kurir TV printscreen

Iako nije dio Zadruge 6, Stanija Dobrojević česta je tema za crnim stolom, naročito kada je u pitanju njen bivši dečko Marko Marković.

Marko je nakon raskida duge veze sa starletom uletjeo u rijaliti i muvao se sa nekoliko cica iz Zadruge. Sada ih je sve komentarisao Filip Car koji ih nije štedio, niti imao lijepe riječi za njih. Posebno se dotakao odnosa sa Milicom Veselinović, pa priznao da je promijenio svoje mišljenje o Markoviću.

"Ove djevojke koje se vrte oko Marka su ozbiljna beton liga. Vi ste u ligama gdje sudija dobije šamar kada digne zastavu. Anita, ti si mlada djevojka, istakla si se ovdje, dobila si titulu misice, a ta kruna je sada go*njiva. Milici se prošle godine nametalo to da je Mensur uticao na to da ne bude sa nekim, osim sa njim. Niko živ Milici nije davao dva minuta pažnje, osim njega, ali se i za njega spekulisalo da nije iskren prema njoj. Najviše ovdje gubi Marko", kazao je on.

"Stanija je jedina napravila brend od sebe, od svih starleta, a bio je sa takvim djevojkama ranije. Momci iz Crne Gore su drugačiji od njega, kolegijalan je i dobar. Milica petlja, a Anita je polupana, dobra je duša, ali se pogubila. Marko, ne krivim te, jer su one same sebi sve dopustile. Ti si lijep i zgodan, Stanijin bivši. Ti si sebi dozvolio da budeš povezan sa Milicom i Anitom više od tri dana, što je poražavajuće. Žana mu priliči kao djevojka", rekao je Car.

Pogledajte Marka i Staniju zajedno: