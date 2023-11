STANIJA IMA POGLED VRIJEDAN MILIONE: Starleta pokazala LUKS stan u Majamiju gdje živi sama, sve u staklu i mermeru!

Starleta Stanija Dobrojević je odlučila da promijeni život iz korijena nakon što je prekinula vjeridbu sa Asminom Duržićem.

Ona se oglasila na Instagramu i otkrila pratiocima da počinje novi život u Majamiju, gdje je uzela i luksuzni apartman.

Starleta je objavila prvo fotografiju iz aviona na kojoj je napisala: "Vrijeme je za novi život", a onda je objavila i snimak apartmana koji je nalazi tik pored plaže u Majamiju.

Apartman je u samom centru grada, sve unutra odiše luksuzom - kristalni lusteri, dnevna i spavaća soba cijele u staklu, ogromni plakari, bračni krevet, a u kupatilu starleta ima i hidromasažnu kadu.

Ona je, takođe, pokazala i pogled koji gleda pravo na plažu, a kako kaže na snimku, oduševljena je.

Podsjetimo, Stanija Dobrojević nedavno se suočila u "Eliti" sa Aneli Ahmić, ženom svog doskorašnjeg oženjenog vjerenika Asmina Durdžića.

Ona je, takođe, definitivno stavila tačku na odnos sa njim, a tim povodom se i oglasila prije nekoliko dana.

- To je definitivno i zvanično! Naš poslednji razgovor sigurno nije protekao mirno, to vam je jasno. Ne postoji više nikakve šanse - na "bloku" je, ne želim da ga čujem! Želim da se ogradim od čitave priče, ne želim da dajem izjave, a on nek se tjera tamo sa svima njima i oni međusobno. Našla sam se slučajno u svemu ovome nedužna. To je između njih sada, ja više nemam šta da kažem - rekla je Stanija za "Pink".