"DOBILA JE 30.000 € DA BUDE S NJIM" - Ivan izneo brutalne tvrdnje o starleti: "Nismo mi naivni! Od čega živi Stanija?"

Ivan Marinković komentarisao je odnos Stanije Dobrojević sa Asminom Durdžićem i izneo šok tvrdnje.

Izvor: Instagram/bet_men_007/printscreen

Starleta Stanija Dobrojević neko vreme je na društvenim mrežama isticala kako je srećna i zaljubljena, ali je svog partnera krila od javnosti. Nakon što se u Elitu uselila Aneli Ahmić, starleta se našla u centru skandala, jer je zadrugarka tvrdila da joj je "ukrala" supuga. Stanija je nakon toga istakla da ona nije znala da ima ženu, kao i da ga je krila od porodice jer se plašila kako će da reaguju na to što je Asmin druge vere.

Ubrzo je stareta u jednoj emisiji rekla kako je nakon Aneline ispovesti pred kamerama raskinula veridbu, međutim onda je istakla i da je vratila prsten na ruku, ali da još nije došlo do pomirenja. Ona je ušla u Zadrugu kako bi se suočila s Aneli i čula njenu stranu priče nakon čega poručila da je Asmin "uvukao u mulj" i poručila da je donela konačnu odluku da se raziđu.

Sada je bivši učesnik Zadruge Ivan Marinković prokomentarisao vezu Stanije sa Asminom i izneo šok tvrdnje.

"Ja sam čuo da je Stanija dobila novčanu nadoknadu da bude sa njim, tačnije 30 hiljada evra. Evo prosto pitanje od čega živ Stanija?", upitao je Ivan, a Darko Tanasijević je dodao: "Pa ima ona svoj biznis sa kozmetikom".

"Ma to je meni nepristojna ponuda, i eto vidite. Ma on je njoj kupio fejk naočare, a da ne pominjemo to što je on išao u Majami da popije kafu kod nje, pa nismo mi naivni", rekao je Ivan u emisiji "Pitanja novinara".

Izvor: YouTube/Zadruga Official