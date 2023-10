ČENDLER BIO ZALJUBLJEN U KOLEGINICU IZ PRIJATELJA! Ostaćete u šoku kada čujete ko je - Bilo mu je teško da preboli!

Metju Peri priznao je da je bio zaljubljen u jednu koleginicu koja ga je odbila i rekla mu da želi da ostanu samo prijatelji.

Izvor: YouTube/TheEllenShow, screenshot

Proslavljeni glumac kog je cio svijet zavolio kao Čendlera iz serije "Prijatelji", Metju Peri preminuo je iznenada u 55. godini. Čuveni Čendler Bing, kako se navodi, stradao je udavivši se u svom kućnom džakuziju, odakle je samo nekoliko dana ranije objavio fotografiju.

Metju Peri je više puta pobjegao od smrti, a imao je u nekim trenucima procijenjenih svega 2 posto da preživi i ipak je to učinio. Njegove kolege iz "Prijatelja", s kojima je bio u odličnim odnosima, još uvijek se nisu oglasile povodom Metjuove smrti, ali poznato je koliko su se voljeli. Djevojke iz "Prijatelja", Dženfer Aniston, Kortni Koks i Lisa Kudrou obožavale su Metjua, a i on njih takođe.

O svom životu pisao je u memoarima "Prijatelji, ljubavnici i velika, strašna stvar", gde je otkrio mnoge nepoznate detalje iz privatnog i ljubavnog života. Osim što je opisao svoju borbu sa zavisnošću, priznao je i da je dugo bio zaljubljen u Dženifer Aniston.

Dženifer je upoznao još prije početka snimanja "Prijatelja" i odmah se zaljubio u nju. Međutim, kada su krenuli da snimaju, to mu nije pomoglo da je preboli, naprotiv. Njegova zaljubljenost se nije smanjivala, pa, kako je sam priznao, bilo mu je prilično teško na snimanju.

Jednom ju je pozvao da izađu na sastanak, ali ga je odbila uz izjavu da želi da mu bude samo prijateljica. On joj je tad odgovorio da ne mogu biti prijatelji, ali kasnije se ipak ispostavilo da mogu.

"Ona je bila ta koja je najviše pružila ruku. Znate, zaista sam joj zahvalan na tome", napisao je u memoarima, prisjećajući se svoje borbe s alkoholizmom i dodao: "Oni su imali razumijevanja i bili su strpljivi. To je poput pingvina. Pingvini, u prirodi, kada je jedan bolestan ili kada je jako povrijeđen, drugi ga pingvini okruže i podupiru. Hodaju okolo dok taj pingvin ne počne hodati sam. To je nešto što su oni učinili za mene".

Iako glumac nikada nije dolazio na snimanje pijan, Dženifer ga je na kraju suočila sa njegovim opijanjem između snimanja. "'Znam da piješ', rekla je, a ja sam bio zbunjen- 'Kako znaš?' pitao sam je, nikada nisam dolazio na posao pijan. 'Možemo da te osjetimo, namirišemo', rekla je to na čudan način pun ljubavi, ali to što je rekla u množini, dotuklo me je kao udar maljem", opisao je u knjizi.

Nakon što se dva puta prijavio na rehabilitaciju, dok je radio na hit sitkomu, 1997. i ponovo 2001. Peri je bio "čist" samo tokom snimanja 9. sezone - "To je bila jedina godina koju sam bio potpuno trijezan tokom snimanja Prijatelja", napisao je Metju, koji je bio u vezi sa Džulijom Roberts.

Pretpostavlja se da se glumac Metju Peri utopio u đakuziju, prvi rezultati autopsije nisu razotkrili uzrok smrti. Čekaju se rezultati toksikološke analize. To može potrajati nedeljama. Tijelo glumca predato je porodici kako bi se počelo sa organizacijom sahrane.

