Slavni glumac Metju Peri, svima poznat kao Čendler Bing iz serije "Prijatelji", umro je u 55. godini. Kako pišu američki mediji, glumac se navodno utopio u đakuziju svoje kuće u Los Anđelesu, a kada je stigla Hitna pomoć, mogli su samo da konstatuju smrt.

Od Metjua Perija opraštaju se mnogobrojni prijatelji i poznanici, a malo je reći da su fanovi širom svijeta slomljeni. Metju Peri svjetsku slavu stekao je kao jedan od članova najpopularnije glumačke šestorke koja je dugi niz godina snimala seriju "Prijatelji".

Iako je sam istakao da bi nakon njegove smrti volio da ljudi pričaju o nečemu drugom, a ne o seriji koja ga je proslavila, to je veoma teško, čega je bio i sam svjestan. Tokom snimanja borio se sa drogom i alkoholom o čemu je pisao u memoarima i otkrio kako svako po njegovom izgledu može da prepozna na čemu je bio u svakoj sezoni.

Od 1994. do 2004. godine snimili su deset sezona, proveli sate, dane i mjesece na setovima, svih šestoro steklo je svjetsku slavu, moglo bi se reći da su odrasli i sazreli zajedno, a sada je jedan od njih napustio ovaj svijet! Ono o čemu bruji planeta jeste to da se niko do ostatka ekipe koju tokom serije nismo mogli da zamislimo odvojene, nije oglasio nakon tragične smrti kolege i prijatelja.

Posebno se komentariše Dženifer Aniston za koju je Metju izjavio da je uz njega ostala najduže - "Ona je bila ta koja je najviše uradila. Znate, zaista sam joj zahvalan na tome". U memoarima iz 2022. godine "Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar", Peri je takođe otkrio da je Aniston bila ta koja se u početku suočila s njim kada je njegova zloupotreba supstanci postala očigledna njegovim kolegama iz glumačke ekipe.

"Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisa Kudrou, Mat Leblank i Dejvid Švimer planiraju da daju zajedničku izjavu nakon što je njihov kolega pronađen mrtav u svojoj kući u Los Anđelesu u subotu u 55. godini", rekao je izvor za strane medjie i dodao: "Glavna ekipa je potresena zbog gubitka brata, jer je to ono što je Meti bio - njihov brat. To je jednostavno poražavajuće".

Pretpostavlja se da se glumac Metju Peri utopio u đakuziju, prvi rezultati autopsije nisu razotkrili uzrok smrti. Čekaju se rezultati toksikološke analize. To može potrajati nedeljama. Tijelo glumca predato je porodici kako bi se počelo sa organizacijom sahrane.

