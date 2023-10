"IZIRITIRALA JE MNOGE LJUDE" - Lepa Brena progovorila o snajki i otkrila zašto je PLAKALA na Prijinom koncertu u Areni!

Lepa Brena progovorila je o spektakularnim koncertima Aleksandre Prijović, ali i otkrila zašto je plakala na bini.

Izvor: Kurir printscreen

Aleksandra Prijović uzburkala je Srbiju kada je održala tri koncerta u krcatoj Areni u Beogradu, a onda je zakazala još tri u Sarajevu i čak pet arena u Zagrebu. Nakon intervjua u kom je izjavila da ona "nije samo srpska pjevačica", uslijedili su brojni negativni komentari na Prijin račun.

Prijin uspijeh je sada prokomentarisala i Lepa Brena, koja je otkrila i zašto je pustila suzu kada je na jednom od koncerata zapevala sa snajkom na bini. Brena je otkrila i šta je poželela za svoj 63. rođendan koji je nedavno proslavila.

"Poželjela sam sebi da bude ovako i da traje, da se čovjek lijepo osjeća, da ste u fit formi, da djeca napreduju i rastu, da imamo što više unučića, da Aleksandra održi dva miliona koncerata i da ih još sve više nervira", rekla je pjevačica, pa otkrila tajnu svojih suza na koncertu.

"Postoje dva razloga zašto majke plaču. Prvi je što je svaka majka srećna što joj se ćerka udala i što sada ulazi u novi, jako lijep perod života. Drugi razlog zašto majke plaču je kada pomislim šta sve čeka to moje dijete, odmah mi se plače, zbog toga sam i plakala na koncertu. To je za mene jedna veoma emotivna priča i Aleksandra i Filip su na tome radili zaista dugo. Ona je veliki borac, jedna topla, nježna žena i onda kada sam pomislila šta će sve da doživi i koliko jedan uspjeh može da iziritira ljude, a ja sam kroz sve to prošla, pa sam mogla da joj dam neke savjete. Kod nas ne postoji veliki broj ljudi koji su napravili veliki uspjeh i ne postoji puno ljudi koji mogu da traju 30 godina", rekla je Lepa Brena.

"Milslim da sam ušla u najljepše doba i da posle toliko godina zaista uživam, radi se fino, normalno, lijepo nam je, djeca su nam odrasla", dodala je Lepa Brena.