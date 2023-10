"ONA JE ZAČETNIK TREŠA I PRIMITIVIZMA" Karleuša ne popušta, posle PRIJE sad udarila i na Brenu

Jelena Karleuša ponovo je komentarisala na Instagram storiju koleginicu Aleksandru Prijović koja je održala tri uspješna koncerta u Štark Areni, a potom je i spomenula Lepu Brenu.

- Izvinite, stvarno ne kapiram euforiju oko Aleksandre Prijović. Iskače mi svuda oduševljenje, patos, zavijanje i kukurikanje. Ne slušam tu muziku, ali jbg imam pravo na mišljenje. Pa Karli je, bre, raketa za ovo. Izgleda da živim na totalno pogrešnom mjestu. Karli me, bre, diže, ova neharizmatična gospođa u pristojinim, ali bezveznim stajlinzima me totalno spušta. I da dodam još ovo makar me fanovi njene svekrve razapeli, Brena je začetnik treša i primitivizma ex Yu. Džaba "emancipacija", Lepa Brena neki od nas se sjećaju početaka.