Denser Baki B3 se prisetio turbulentne prošlosti i želje da zapleše sa Draganom Mirković

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Baki B3, koji je karijeru počeo u plesnoj grupi Đoleta Đoganija, prisetio se u jednom intervjuu kako je svojevremeno pobjegao iz zatvora zbgo Dragane Mirković.

Baki je imao 15 godina kada je poslat u Kazneno popravni dom u Kruševcu na dvije i po godine. Pjevač smatra da mu vaspitni popravak nije mnogo pomogao, jer je bio okružen lošim društvom, ali mu je Đole poslao pismo u kojem mu je poručio da se distancira od njih, i dao pet tačaka koje bi mu pomogle da postane zvijezda.

Baki B3 je od tada riješio da prevaziđe stvari zbog kojih je završio u zatvoru, a sada se prisjetio i trenutka kada je pobjegao iz zatvora kako bi snimio spot sa folk zvijezdom Draganom Mirković.

Vidi opis POBJEGAO IZ ZATVORA DA BI BIO U SPOTU DRAGANE MIRKOVIĆ: Baki B3 posle toga dobio samicu - "Soba 2 sa 2, labavo i šolja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/ K1 Televizija /screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram / dragana_mirkovic Br. slika: 7 7 / 7

"Ja sam prije tog bijega čuo da Dragana Mirković radi spot i ja tu odem da iskoristim priliku i snimim spot. Radili smo kasnije neke koncerte, međutim, Đole rekao da ne može da računa na mene jer šta da dođe policija na koncertima da me hapsi. Tada me je vratio da odležim ostatak kazne. Mada kada sam se vratio dobio sam samicu mjesec dana u CZ. Samica je bila 2 sa 2, imaš jednu šolju, lavabo i taj neki krevet. Sve je isto kao u filmovima. Bilo mi je teško prvih 2 do 3 dana jer si unutra 24 sata i nemaš nikakav kontakt sa ljudima. Pričao sam sam sa sobom, čitao sam knjige i mislima lutao i dani su mi prolazili", rekao je denser Kuriru.

Izvor: YouTube/screenshot/DjDinka