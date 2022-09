"KAKVE SU TO ŽURKE BILE, DA MOŽE DA SE VRATI VRIJEME"

Isplivao snimak Bakija, Đoganija i Sanija iz devedesetih, komentari PLJUŠTE

Izvor: Instagram/gagiidjogani

Devedesetih su porodica Đogani i Ibraimov napravili veliki pomak kada je u pitanju muzička scena.

Baki B3, Gagi Đogani i Sani Ibraimov počeli su da uvode novine u turbofolk tranziciji, pa su otvorili plesne škole, koje su tada bile pojam, prenosi Kurir.

Izvor: Printscreen TikTok/Devedesete

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se snimak još iz 1991. godine, još na početku karijera ovih estradnih porodica. Gagi, Baki i Sani još dok nisu počeli da plasiraju ritam koji je danas naširoko poznat, bili su nerazdvojni.









"Neka se vrati to vrijeme", "Al' je nekad bilo lijepo", Kakva su to vremena bila, muzika, vrh, žurke samo takve, da može ta energija da se vrati bar na jedan dan koji život je bio i pored one cijele krize", samo su neki od komentara ispod objave.