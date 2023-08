ISTINA O BOGATSTVU DRAGANE MIRKOVIĆ I TONIJA! Stranci sve otkrili - Veoma su moćni, a milione stiču na više načina!

Dragana Mirković jedna je od najuspješnijih i najomiljenijih pjevačica u regionu, ali i najbogatijih. Međutim, ona to nikada ne ističe, niti se primjećuje po njenom ponašanju.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Zajedno sa suprugom Tonijem Bijelićem, pored kog uživa već 23 godine i kome je podarlila dvoje djece - ćerku Manuelu i sina Marka, Dragana Mirković stvorila je veliko bogatstvo. Osim velikih hitova, posjeduje i luksuzni dvorac u Beču koji ima poseban kulturno-istorijski značaj i koji je navodno koštao 50.000.000 eura.

Njeno ime nerijetko možete vidjeti i među najmoćnijim ličnostima u svijetu. Njeno bogatstvo tema je razmatranja brojnih stranih sajtova koji procenjuju imetak poznatih. A kada se pogleda čime se bavi i čime raspolaže pjevačica, dobije se odgovor šta joj je donijelo milione i milione eura.

Jedan od prihoda je svakako njena muzička karijera koju je započela osamdesetih, a do 2017. godine objavila je čak 21 album i na njima mnogobrojne hitove za sva vremena. Kada je u pitanju Jutjub, Dragana i na njemu ima svoj zapažen prostor. Došla je do 100.000 pratilaca, a onda je taj broj i premašila. Ne računajući troškove internet usluga, fanovi do njene muzike dolaze besplatno, a kako pogledamo na njenom zavničnom kanalu, njeni spotovi i snimci koncerata privlače reklamne kuće, što njoj donosi nezanemarljivu dobit.

Ipak, daleko značajniji izvori prihoda jesu oni koje stvaraju zajednički poslovni potezi nje i njenog supruga Tonija Bjelića. Na prvom mjestu, to je televizija "DM SAT", komercijalni TV kanal na čijem čelu se nalazi pjevačica i koji nosi inicijale njenog imena i prezimena.

Kablovsku i satelitsku televiziju Dragana i Toni osnovali su još 2005. godine u Požarevcu. Brzo su došli do lista najgledanijih kanala, izborivši se za prestižno mjestu u moru komercijalnih televizijskih stanica. Iza njih je već preko 13 godina uspješnog rada, a nesumnjivo je popularnosti "DM SAT-a" doprinijela Draganina popularnost.

Ključ Draganinog bogatstva, prema poslednjoj proceni sajta "Net Worth Celebrities" iznosi 100 miliona dolara, jeste i firma za prodaju luksuznih automobila majbah. Među mušterijama je veliki broj njenih kolega, a prije nekoliko godina svoj "primjerak" automobila kupili su Lepa Brena i Slobodan Živojinović i to za 150.000 eura, dok se Draganin sin nedavno pohvalio jednim primerkom čija cijena ide i do 400.000 eura.

Tokom boravka u Americi gde je imala veliku koncertnu turneju, Dragana Mirković je zajedno sa suprugom Tonijem tokom boravka u Čikagu odsjela u hotelu čiji je vlasnik bivši američki predsednik Donald Tramp, a svojim praticima na mrežama je pokazala luksuz u kom su uživali!