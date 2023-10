ŠTO SI VEĆI KRETEN I BUDALA TO BOLJE: Pevač poslao poruku Desingerici - "Na sledećem nastupu izvadi PITONA"

Pevač koji je harao muzičkom scenom devedesetih uputio poruku Dragomiru Despiću Desingerici

Izvor: Instagram/screenshot/desingericaa_bajo

Pevač Dragomir Despić Desingerica je i dalje u centru pažnje zbog ponašanja na sceni koje mnogi smatraju skandaloznim.

Iako je objasnio da na nastupima "ne udara obožavaoce patikom u glavu, već ih krsti", ali i da nikome ne smetaju njegove bušne čarape, veći deo javnosti i dalje ne podržava njegove postupke.

Sada je na Instagramu osvanula poruka pevača Bakija B3 koji je Desingerici dao i savet šta da uradi na sledećem nastupu:

"Bravo dečko, samo rokaj, ali ubuduće na jednom od nastupa obavezno, moj savet ako budeš video ovu poruku, izvadi pitona i is**šaj se po publici bukvalno više će te voleti. Oni to vole. Što si veći kreten i budala to imaš bolju prođu. To publika voli, zato p**aj po njima", napisao je Baki B3 i dodao emotikone smeha.

Izvor: Instagram/baki_b3_official