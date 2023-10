SVE SE DOGODILO U 3 DANA, PREMINUO JE: Dragana Mirković progovorila o tragediji na snimanju filma "Slatko od snova"

Pevačica je htela da prekine snimanje, ali je zbog Milorada Mandića Mande pristala da nastavi

Pevačica Dragana Mirković, koja je nedavno rasprodala dve beogradske Arene i to bez reklame, uskoro će biti protagonista šou progama "Rame uz rame sa Draganom" na Kurir televiziji. Dragana, koja decenijama važi za jednu od naših najboljih pevačica, devedesetih go sprema spektakularni šou programu "Rame uz rame sa Draganom" na Kurir televiziji, svojevremeno se oprobala i kao glumica.

Dragana je 1994. godine snimala film "Slatko o snova", devojci koja želi da postane pevačica i koju posećuje duh Elvisa Prislija, kojeg je igrao Milorad Mandić Manda.

Dragana se u jednoj emisiji prisetila svog izleta u filmske vode i nenadmašne ekipe koja joj je pravila društvo.

"Imala sam privilegiju da ‘glumim’ sa izvanrednim ljudima. Počevši od legendarnog Bate Živojinovića, zatim Manda, pa Branka Katić, pa Zoran Cvijanović, on je isto bio sjajan, pa Nebojša Bakočević, Gorica Popović koja se pojavila u jednoj sceni, preslatka .S jedne strane, imam fantastične uspomene jer je stvarno bila radost i privilegija raditi u takvom društvu. I danas kada se čujem s Brankom, meni je to ista ona Branka s kojom sam snimala film. Ništa se nije promenila", rekla je pevačica.

Kasnije, tokom snimanja, dogodila se tragedija. Njen menažer i prijatelj Raka Đokić je preminuo.

"I danas imam gorak ukus u ustima kad se setim filma, i to zbog jedne stvari. Moj veliki prijatelj i menadžer zbog kojeg sam pristala da radim film je preminuo. Sve se dogodilo u tri dana Umro je bukvalno na sredini snimanja. Bila sam neupotrebljiva... Prvi put sam doživela da meni neko drag tako ode. Nikog do tada nisam izgubila, ni iz uže, ni iz šire porodice. Kao da sam izgubila nekog svog. Mislila sam da više neću ni pevati, bila sam pretužna. A onda mi je u jednom momentu Manda rekao: 'Ali Dragana, zar ne misliš da mu duguješ da završimo film?'... I završili smo", rekla je pevačica za magazin "Hello!".