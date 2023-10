Desingerica priznao sve o letnjoj aferi sa Majom Marinković, pa opisao agoniju sa ženom.

Izvor: Tiktok/printscreen/nenaneniii/YouTube/AmiG Show

Letos je u medijima odjeknula vest da su bivša zadrugarka i popularna starleta Maja Marinković i skandalozni reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica zajedno uhvaćeni tokom letovanja u Crnoj Gori, na jednom bazenu u Budvi.

Od tog trenutka njihov odnos je počeo da intrigira javnost, a afera je postala jedna od glavnih za komentarisanje, jer Desingerica ima ženu sa kojom je već jedanaest godina. Popularni reper je konačno progovorio o situaciju kad su Maja i on uhvaćeni na bazenu. On je govorio da je to bio jedini put u njegovom životu da su ga mediji izbacili iza takta, a da je nakon objavljivanja tih slika proživeo agoniju sa svojom suprugom, koja ga je probudila u devet ujutru, čim je ugledala taj tekst, dok je on još uvek bio u Crnoj Gori.

"Kad sam bio u Crnoj Gori tad su me mediji izbacili iz takta, jedini put. To je bilo ono na bazenu sa Majom. Spavao sam, budim se, žena me je probudila. U devet ujutru mi zvoni telefon, radi viber... Ja se javljam, a ona kaže: "Šta radiš? Uđi na viber". Znao sam da nešto jeste, ulazim na viber, ono link...Spustio sam joj slušalicu i onda ide agonija", govorio je Desingerica.

Vidi opis "ŠTA RADIŠ? UĐI NA VIBER!" Ovako je Desingericu URNISALA žena zbog afere s Majom Marinković - "To je bio jedini put..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 12 / 12 AD