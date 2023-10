DESINGERICA POJEO "PLJUGICU"! Reper BIZARNIM potezom poslao poruku bivšem kolegi?! Svi su zgroženi VIDEO

Isplivao video sa nastupa Desingerice u kom reper jede cigaru!

Izvor: tiktok/crnaglava5

Još jedan u nizu bizarnih ponašanja aktuelnog Desingerice. Reper Dragomir Despić poznatiji kao Desingerica i Luka Bjelović Pljugica "zapalili" su region kontroverznim nastupima i izazvali lavinu komentara, a onda su sve iznenadili kada su potvrdili da se razilaze. Iako su u intervjuima isticali kako su i privatno veoma bliski, nisu se razlišli mirnim putem.

Obojica sada u izjavama govore da je svako krenuo svojim putem, te da do dalje saradnje neće doći. Desingerica je otkrio i da nije u kontaktu sa Pljugicom, ali da mu želi svu sreću u karijeri: "Želim mu svu sreću u karijeri. Ja sam se celo leto nervirao, izgoreo, zarad nekog bolje sutra, ali sam samo ispao budala. Čemu to da prodaš nekoga zarad pregleda? Svi su me na početku pitali šta će ti on, ali meni je bilo drago da je neko tada bio ljubomoran na naš uspeh", rekao je reper, a spekulisalo se da je saradnja pukla zbog patike, međutim on je sada konačno otkrio pravi razlog prekida saradnje sa Pljugicom.

"Razlog prekida saradnje je samo on, ništa drugo. Kad je trebao da se da najveći gas, on je povukao ručnu. Posle toga neka razočaranja koja su privatna, i ne želim o tome da pričam. Kivan sam i besan na njega, zato što mi je mnogo značio", završio je Desingerica, a na trenutak se činilo i da su mu zasijale oči od suza dok je objašnjavao sve ovo. Akoliko je zaista ljut na nekadašnjeg saradnika i druga, pokazao je tako što je na nedavnom nastupu uzeo cigaru nekome iz publike, stavio je u usta i progutao!

Evo kako je sve izgledalo:

Izvor: tiktok/crnaglava5

Ispod vide objavljenog na Tikt Toku nizali su se komentari "RIP pljugice", "Desinger pojeo pljugicu".

