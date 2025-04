Ćalović Marković je pitala koja je konkretna vrijednost investicije, kako će se novac sliti u državnu kasu, koliko će biti isplaćeno za restituciju, jer smatra da nema sredstava u budžetu za taj proces pa će građani morati pravdu da traže pred sudom...

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izvršna direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković je kazala da se kroz Predloge zakona o potvrđivanju sporazuma između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), i kasniju izgradnju planira primjena istog modela kao u slučaju projekta "Beograd na vodi".

To je saopštila na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, pred kojim se raspravlja o ovim dokumentima. Predsjednik Odbora je dao pauzu kako bi se sjednici priključio i premijer Milojko Spajić.

Kako tvrdi Ćalović Marković, u budućnosti bi se formiralo preduzeće koje u koje bi država uložila zemljište dok bi investitor Muhamed Alabar gradio stanove.

"Srbija od „Beograda na vodi“ gdje je prodato stanova u vrijednosti 800 miliona eura, ima manje od 10 miliona. Je li to to što obećava premijer? Država je dobila 10 miliona za četiri godine ili manje od četiri stana, jer se basnoslovno cijene jer se u velikom dijelu pere novac kroz tu stanogradnju, po tom aranžmanu. "Beograd na vodi" je neuporediv sa onim što vi ovdje planirate", kazala je ona i dodala da bi se svi problemi mogli otkloniti kada bi se zakonski i amandmanski moglo djelovati, ali da to nije moguće sa potpisanim sporazumom.

Ćalović Marković je pitala koja je konkretna vrijednost investicije, kako će se novac sliti u državnu kasu, koliko će biti isplaćeno za restituciju, jer smatra da nema sredstava u budžetu za taj proces pa će građani morati pravdu da traže pred sudom...

Ministarka javnih radova Majda Adžović je kazala da sporazumi predviđaju više oblasti za saradnju sa UAE, te da je saradnja proširena u odnosu na dokument iz 2011. godine. Istakla je da sporazum predviđa razvoj projekata na sjeveru i jugu Crne Gore. Adžović je rekla da u mišljenju Ministarstva finansija piše da će se novac obezbijediti kada bude potreban, ali da se još ne zna konkretna lokacija projekta.

To je kazala nakon što je Mugoša ukazao da u samim sporazumima ima razilaženja između mišljenja Vlade i Ministarstva finansija, o nivou potrošnje novca iz državne kase.

Iz poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad se čulo da ni u jednom članu sporazuma nema ništa sporno, te da se procesi prejudiciraju pa će ugovori proći skupštinsku proceduru.