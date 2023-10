ONO KAD NAPIŠU "SRPSKA PJEVAČICA", IZBACILA BIH TO! Aleksandra Prijović za hrvatske medije - "Ja sam odrasla ovdje"

Pjevačica Aleksandra Prijović u razgovoru s hrvatskim medijima nakon zakazanog petog koncerta, rekla da ne voli da je iko "prisvaja" i da je ona "pjevačica svih"

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Pjevačica Aleksandra Prijović je boravila u Hrvatskoj gde je, tokom druženja s tamošnjim novinarima komentarisala zakazanih pet koncerata u zagrebačkoj Areni.

Kada su je obavijestili da je oborila rekord Dina Merlina, Aleksandra je rekla da je polaskana što je "uopšte stavljena u istu rečenicu s legendom poput njega".

"Velika mi je čast i možda je nerealno staviti me u istu rečenicu s Dinom Merlinom koji je legenda. On je duže na estradi nego što ja imam godina! Došlo je neko novo vrijeme, neke nove generacije koje vole šta ja radim. Zagreb i generalno Hrvatska su mi pokazali da je sve moguće kada te publika voli", rekla je Aleksandra i otkrila da joj je posebno drago što je ostvarila zavidan uspeh u Hrvatskoj, jer je veliki dio života provela u Belom Manastiru gdje je odrasla.

'"Vaspitana sam tako da, u koju god državu odem, najvažnije bude kakav je neko čovek. Svaka država je za mene posebna - u Bosni volim da slušam sevdah, kad sam u Hrvatskoj pustim Olivera Dragojevića, u Zagrebu imam omiljeni restoran u koji volim da odem. S obzirom da se sve ovo događa u Hrvatskoj je nekako... ja sam odrasla ovde. Mislim da su ljudi koji to znaju ponosni na mene. Pogotovo oni koji su sa mnom išli u školu i družili se. Kad negde pročitam 'srpska pjevačica'... ja bih to izbacila. Ne volim da kažem da sam bilo čija - ja sam pjevačica svih i volim sve. Ne želim da me iko prisvaja i govori 'samo naša'. Gde god da dođem publika me super dočeka i osjećam se kao da sam odrastala u svakoj od tih država".

Pjevačicu su, pre rasprodatih Arena, mediji u Hrvatskoj povezivali s Lepom Brenom, a Prija je sada otkrila kako se zbog toga osećala.

"To su mediji plasirali kako bi se oni koji me ne znaju 'upoznali' sa mnom. Ja bih rekla da je to neinfrormisanost, Filip ima svoju majku, a to nije Brena. Meni je jako drago što sam u porodici Živojinović koja je uvek uz mene, kao i njegova majka".

Za kraj druženja Aleksandra je prokomentarisala i sve one koji se na društvenim mrežama pitaju "ko je ona".

"Uvijek postoje ljudi koji kažu 'ja to ne slušam'. Videla sam i doživela više puta da mi neko kaže da me ne sluša i ne voli, a onda te iste osobe sretnem u kafani. Ili kažu da me ne poznaju, da znaju samo da sam pjevačica, a posle dva sata čujem da imaju sve informacije o meni. Naglašavam da sam svjesna da postoje ljudi koji ne vole ovaj žanr muzike. Ne treba nikog podcjenjivati jer iza svakog uspjeha postoji odricanje i veliki trud. Zato ja uvek svima kažem bravo", rekla je pjevačica.