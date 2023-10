DANAŠNJE DJEVOJKE VOLE LAGODAN ŽIVOT, RADITE ONDA! Suzana pobjesnila - Saleta sam našla u garsonjeri, radio je za platu!

Suzana Jovanović progovorila o bogatstvu koje je zajedničkim snagama zaradila sa suprugom Sašom Popovićem

Izvor: Lepa i Srecna

Karijera pjevačice Suzane Jovanović traje decenijama unazad, ipak, javnost danas nju vidi samo kao suprugu Saše Popovića, nekadašnjeg prvog čovjeka Granda.

Sada je, gostujući u jednoj emisiji, osula paljbu po svima koji misle da ju je Saša Popović "napravio", ali i da joj je "upala kašika u med".

"Mnogi gledajući mene sada u braku, govore: 'Blago njoj, ona ima sve, ona ima Saleta'. Vezujući me za to da je meni Sale napravio karijeru. Ne dragi moji, ja sam karijeru imala i prije Saleta. Samim tim što sam snimila 'Maramče' i tri albuma za Južni vetar, tek nakon toga je Popović došao u moj život. I još jednu stvar da naglasim, Saleta kada sam ja upoznala, nije bio ovo što je danas. Nije bio dobrostojeći, bio je muzički urednik u Zamu, imao platu... Ne mogu da kažu: 'Jao, upala joj sjekira u med'. Našla sam ga kad je bio na 13. spratu u garsonjeri i odatle smo krenuli nas dvoje zajedno da stvaramo i gradimo, jer to je još ljepše, jer smo zajedničkim snagama došli do ovog uspjeha", rekla je Suzana žustro u emisiji, a potom poslala poruku i "današnjim devojkama".

"Vidim da bi ove današnje djevojke volele lagan život. Svi bi voleli tako da žive, ali ne može dok se ne zasuku rukavi. Poručila bih ženskom rodu da je najbolje kad imate svoje parče dinara, koliko god to bilo. Osnova za dobar brak je prije svega ljubav i napredovanje zajedno. Ako nema ljubavi, ništa vam ne vrijedi. Može da bude multimilioner, ako nema ljubavi, prevariće vas na ćošku, čim se okrene od vas", rekla je pjevačica.